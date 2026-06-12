بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا زمانی که نخستوزیر اسرائیل باشد، نخواهد گذاشت که جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست یابد.
او افزود میان او و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره این موضوع «توافق کامل» وجود دارد.
نتانیاهو همچنین نوشت بیش از ۳۰ سال در خط مقدم کارزار بینالمللی علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی قرار داشته و اگر این تلاشها انجام نمیشد، جمهوری اسلامی سالها پیش به سلاح هستهای دست یافته بود.
او افزود جمهوری اسلامی در پی نابودی اسرائیل است و خود را متعهد به جلوگیری از تحقق این هدف میداند.
حسین حسینی، رییس کل دادگستری کردستان، گفت برای ۱۹ نفر در ارتباط با پروندههای مرتبط با جنگ، پرونده قضایی تشکیل شد و مقامهای قضایی دستور رصد، شناسایی و توقیف اموال آنها را صادر کردند.
او گفت این اقدامات در چارچوب قانون تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» علیه امنیت و منافع ملی انجام شد.
رییس کل دادگستری کردستان همچنین از ادامه رسیدگی ویژه به این پروندهها خبر داد و افزود با متهمان این پروندهها مطابق موازین قانونی و «بدون ارفاق» برخورد میشود.
همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق، برخی چهرههای حامی حکومت ایران از مفاد این موافقتنامه احتمالی انتقاد کردند. پیشتر نیز گزارشهایی از وجود اختلاف نظر در میان نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی درباره روند پیشبرد مذاکرات منتشر شده بود.
به گزارش رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیات اعزامی به مذاکرات اسلامآباد، جمعه ۲۲ خرداد در سخنانی توافق احتمالی با آمریکا را «خسارت محض» خواند.
او گفت: «تحریمهای آمریکا با این متن لغو نمیشود. تحریمهای شورای امنیت لغو نمیشود. اصلیترین تحریمها، تحریم کنگره آمریکاست که نیاز به مصوبه دارد. در متن فقط وعده لغو تحریمهای کنونی - آن هم مبهم و معلوم نیست تحقق یابد - آمده است. سرنوشت تحریمهای جدید بعد از توافق چه میشود؟»
این نماینده مجلس ادامه داد: «ایران در تنگه هرمز حق عوارض و مدیریت ندارد. باید تردد همه کشتیهای تجاری تمام کشورهای دنیا بدون محدودیت باشد. الان مدیریت تنگه به دست سپاه است، اما بلافاصله بعد از توافق، مدیریت ایران از بین میرود.»
نبویان افزود «تضمین توافق» منوط به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و حضور «نیروهای دشمن» در منطقه تا دستیابی به «توافق نهایی» ادامه خواهد داشت، اما زمان رسیدن به این توافق همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۲۲ خرداد کوشید روایتی متفاوت از روند توافق با آمریکا ارائه کند.
تسنیم نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر در پی آن بود تا از طریق «تهدید و اقدام نظامی» و «فشار میانجی قطری»، جمهوری اسلامی را به پذیرش تغییراتی در متن پیشنهادی وادار کند، اما تهران به این موضوع تن نداد.
۲۱ خرداد، ترامپ از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد و افزود: «ما به یک توافق عالی برای پایان جنگ ایران دست یافتهایم.»
او همچنین اعلام کرد احتمال میرود توافق میان دو طرف «ظرف چند روز آینده» نهایی شود.
نبویان: آزادسازی داراییها مشروط به پیشرفت مذاکرات شده است
نبویان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد طبق توافق احتمالی، آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی به «پیشرفت مذاکرات» گره خورده است، در حالی که این موضوع «باید پیششرط توافق میبود».
او افزود: «ایران حق تولید بمب اتم ندارد، سرنوشت مواد غنیشده با رضایت آمریکاست و باید درباره تمام موارد مرتبط با هستهای مذاکره شود. منابع و مصارف صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری مبهم است و باید با توافق آمریکا صورت بگیرد. وصول منافع ایران موکول به توافق نهایی است.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «صحبت از پیروزی با این متن مبهم و خسارتبار، کاملا غلط است.»
در هفتههای گذشته، برخی گزارشها از ایجاد یک «صندوق سرمایهگذاری» ۳۰۰ میلیارد دلاری در ایران در چارچوب توافق احتمالی جمهوری اسلامی و ایالات متحده حکایت داشت، اما این موضوع هیچگاه به تایید مقامهای کاخ سفید نرسید.
پایگاه خبری اکسیوس ۲۲ خرداد نوشت هنوز مشخص نیست توافق احتمالی تهران و واشینگتن شامل جزییات روشنی درباره سرنوشت میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در خارج از کشور خواهد بود یا نه.
به نوشته این رسانه، تهران خواستار دسترسی فوری به بخشی از این منابع مالی پس از امضای هر توافق اولیه است، اما واشینگتن تاکید دارد آزادسازی این داراییها باید بهصورت مرحلهای و متناسب با میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش انجام شود.
رسایی: دلیلی برای پنهانکاری وجود ندارد
به گزارش رجانیوز، حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز از مبهم بودن مفاد توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن انتقاد کرد.
رسایی گفت: «ما در دو جا یک محتوا را محرمانه میکنیم: وقتی میخواهیم دشمن نفهمد و وقتی میخواهیم دوست متوجه نشود. استدلال هر کدام هم مشخص است. دشمن نباید به اسرار ما پی ببرد. دوست هم وقتی از ضرر ما مطلع شود، ناراحت و گاه عصبانی میشود.»
او اضافه کرد: «وقتی مذاکرات با دشمنی به نام آمریکاست، محرمانگی به این دلیل معنا ندارد. وقتی قرار است مذاکرهکنندگان خطوط قرمز را رعایت کنند، باز دلیلی برای پنهانکاری از دوست نیست.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی، به گمانهزنیها درباره توافق با آمریکا واکنش نشان داد و در پیامی نوشت متنهای منتشرشده از این توافق «در صورت صحت، هیچ نسبتی با مطالبات مردم ایران ندارد».
آرمان ایران، رسانه نزدیک به سعید جلیلی، نیز با انتشار مطالبی در کانال تلگرامی خود به انتقاد از این توافق پرداخت.
این رسانه نوشت: «برنامهریزیها در حال انجام است تا مراسم جشن امضای توافق با قاتلان رهبر انقلاب ۱۴ ژوئن [۲۴ خرداد] در روز تولد ترامپ در ژنو برگزار شود.»
پایگاه خبری بلومبرگ ۲۲ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن احتمالا هفته آینده در شهر ژنو سوئیس امضا خواهد شد.
خبرگزار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد حدود ۵۰ فروند کشتی در نزدیکی تنگه هرمز منتظر دریافت مجوز عبور هستند، اما نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی اجازه عبور از این آبراه را صادر نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این تصمیم به دلیل آنچه «شرارتهای نیروی تروریستی آمریکا» و ملاحظات امنیتی برای شناورها عنوان شده، اتخاذ شده است.
صدا و سیما همچنین گزارش داد شمار کشتیهای متوقفشده در لنگرگاههای دوم و سوم حدود ۲۰ برابر بیشتر از کشتیهای حاضر در ورودی تنگه هرمز است و آنها نیز در انتظار تحولات بعدی هستند.
عبدالعلی گواهی، رییس عقیدتی-سیاسی نیروهای مسلح، گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده است، اما در صورت تهدید شدن، به آن پاسخ خواهد داد.
او گفت آمریکا و اسرائیل در ۴۷ سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتهاند، اما در این مسیر موفق نبودهاند.
گواهی در خطبههای نماز جمعه افزود تلاشهای آمریکا و اسرائیل نهتنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناختهتر شدن آن در جهان شده است.
محمدنبی موسویفرد، امام جمعه اهواز، گفت هرگونه عقبنشینی در برابر «جبهه آمریکا و اسرائیل»، ممنوع و غیرقابل پذیرش است.
او در خطبههای نماز جمعه ۲۲ خرداد گفت امنیت کشور تنها به توان نظامی محدود نمیشود و حاصل ترکیبی از قدرت نظامی، قدرت نرم، هوشمندی رسانهای و تابآوری اقتصادی است.
موسویفرد افزود «دشمن» تلاش میکند با شایعهسازی و دوقطبیسازی، تابآوری جامعه را تضعیف کند.