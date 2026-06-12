اکسیوس: ترامپ در آخرین لحظات مانع حملات گسترده اسرائیل زیرساختها و تاسیسات انرژی ایران شد
اکسیوس به نقل از «منابع آگاه» نوشت: «برخی مقامها در واشینگتن معتقدند بنیامین نتانیاهو ممکن است حتی در صورت نهایی شدن توافق میان آمریکا و ایران، نقش یک عامل اخلالگر را ایفا کند.»
همزمان، اکسیوس به نقل از منابع خود نوشت: «دونالد ترامپ در آخرین لحظات مانع انجام حملات گسترده اسرائیل علیه زیرساختها و تأسیسات انرژی ایران شده است.»
اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: «اگر حزبالله به سوی اسرائیل موشک شلیک کند و ایران به تسلیح این گروه ادامه دهد، این اقدام نقض توافق خواهد بود.»