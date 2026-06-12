کارزار مردمی ممسنی؛ «از ترس تیر خلاص، هنوز ساچمهها در بدن برادرم ماندهاند»
یک شاهد عینی درباره اعتراضات دیماه نورآباد ممسنی و کشتار معترضان در این شهر، به ایراناینترنشنال گفت برادرش هدف تیراندازی قرار گرفت و بدنش پر از ساچمه شد اما از ترس اینکه به او «تیر خلاص» بزنند، هرگز برای درمان به بیمارستان نرفت و هنوز تعدادی از ساچمهها در بدنش باقی ماندهاند.
این شهروند، گفت دادگستری ممسنی در جریان اعتراضات به دست نیروهای حکومتی و از داخل ساختمان آتش گرفت.
به گفته او، برادرش آنشب داخل ساختمان رفت و دید همه اتاقها خالی هستند و فقط پردهها سوختهاند.
این شاهد عینی یادآوری کرد علاوه بر برادرش دهها تن دیگر نیز هدف گلولههای ساچمهای یا جنگی قرار گرفتند.
او افزود: «دو نفر از بستگان ما را در بیمارستان با تیر خلاص کشتند. بعد از کشته شدن هم آنها را بسیجی معرفی کردند، چون خانوادههایشان توان پرداخت هزینه گلوله را نداشتند.»
با اینحال به گفته این شهروند، مردم در مراسم چهلم این دو معترض کشتهشده، فریاد «جاویدنام» سر دادند.
نورآباد ممسنی در استان فارس، پیش از فراخوانهای سراسری ۱۸ و ۱۹ دیماه به اعتراضات پیوست. سرکوب خونین معترضان در این شهر نیز زودتر از بسیاری از نقاط دیگر آغاز شد.
ایراناینترنشنال، کارزاری را برای کشف حقیقت و شناسایی هویت جاویدنامان این شهر آغاز کرده است.