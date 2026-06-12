سرخ‌گل در این نامه نوشت زندانیان سیاسی در زندان اوین و واحد سه زندان قزلحصار کرج در «بدترین شرایط» نگهداری می‌شوند و با توهین، تحقیر، فحاشی و حتی ضرب‌وشتم روبه‌رو هستند.

این زندانی سیاسی در بخش عمده‌ای از نامه خود به وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار پرداخت و نوشت برخی از آنان از ابتدای ورود به زندان، مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند.

به گفته او، شماری از زندانیان سیاسی بیش از چهار ماه را در سلول‌های انفرادی گذرانده‌اند؛ سلول‌هایی که چندین برابر ظرفیتشان زندانی در آن‌ها نگهداری می‌شده‌اند و افراد محبوس در آن‌ها از تماس، هواخوری و حتی دسترسی کافی به آب برای نظافت محروم بوده‌اند.

سرخ‌گل مرداد ۱۴۰۲ بازداشت و به ۱۶ سال حبس (پنج سال حبس قابل اجرا) محکوم شد .

او اردیبهشت‌ماه از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد.

100 %

سوئیت ۳۵ قزلحصار

سایت حقوق بشری هرانا نیز ۱۷ خرداد به نقل از زندانیان سابق سوئیت ۳۵ قزلحصار از ضرب‌وشتم، تنبیه بدنی، محرومیت درمانی و انتقال برخی بازداشت‌شدگان مجروح به این زندان خبر داد و نوشت شماری از آنان پس از انتقال نیز با محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو بوده‌اند.

سرخ‌گل در ادامه نوشت زندانیان سیاسی اکنون در سالنی از همان واحدی نگهداری می‌شوند که منتسب به زندان رجایی‌شهر است و در مجاورت بندهای مربوط به جرائم خشن، از جمله قتل و تجاوز، قرار دارد.

او شرایط این زندانیان را شامل کمبود فضای کافی و مناسب، محرومیت از تماس تلفنی روزانه، محدودیت در هواخوری، محرومیت برخی زندانیان از ملاقات کابینی و کمبود امکانات اولیه، از جمله آب آشامیدنی مناسب، توصیف کرد.

سهیل عربی، زندانی سیاسی پیشین، ۱۴ خرداد در نامه‌ای از شرایط نگهداری در سوئیت ۳۵ قزلحصار، حضور زندانیان محکوم به اعدام، محدودیت‌های شدید ارتباطی و آنچه رفتارهای خشونت‌آمیز برخی مسئولان زندان توصیف کرد، خبر داد.

ایران‌اینترنشنال نیز ۹ اردیبهشت گزارش داد ۲۱ معترض محکوم به اعدام در زندان قزلحصار به‌صورت ایزوله نگهداری می‌شوند و از تماس با خانواده، وکیل انتخابی، هواخوری و ارتباط با دیگر زندانیان محروم‌اند.

انتقاد از وضعیت اوین و درخواست رسیدگی فوری

سرخ‌گل در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به وضعیت زندان اوین، از رفتار ماموران با زندانیان سیاسی انتقاد کرد و نوشت این زندانیان با برخوردهایی تحقیرآمیز مواجه‌اند.

به گفته او، زندانیان سیاسی در اوین علاوه بر توهین و تحقیر، در معرض آسیب‌های دیگری نیز قرار دارند و برخی از آنان به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی سوق داده می‌شوند.

سرخ‌گل در این نامه تاکید کرد بعید است مسئولان ارشد زندان از این وضعیت بی‌اطلاع باشند.

او آنچه را بر زندانیان سیاسی می‌گذرد، بخشی از روندی توصیف کرد که با هدف «ایجاد ترس در میان مردم» دنبال می‌شود.

سرخ‌گل همچنین با اشاره به ادامه اجرای احکام اعدام و نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی، از رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری و مردم ایران خواست برای وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله بازداشت‌شدگان جنگ ۱۲ روزه، معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات اخیر و بازداشت‌شدگان جنگ کنونی، چاره‌ای موثر بیندیشند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد امسال دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی را اعدام کرده و هم‌زمان گزارش‌هایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان و زندانیان سیاسی منتشر شده است.

این روند نگرانی‌ها را درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان افزایش داده است.

این زندانی سیاسی در پایان نامه خود، این بازداشت‌شدگان و زندانیان را «فریاد و نعره سکوت مردمی» توصیف کرد که به نوشته او، سال‌ها ظلم دیده و سرکوب شده‌اند.