منصور حقیقتپور، عضو هیاترییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی، با رد وجود اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی، گفت مقامهای نظامی و دیپلماتیک از یک فرمانده دستور میگیرند.
او در اشاره به آنچه «آرزوی غرب برای شنیدن صدای تشتت و اختلاف» خواند، گفت: «هم مجیدِ نقطهزن و هم محمدباقرِ مذاکرهکننده از یک فرمانده به نام مجتبی خامنهای دستور میگیرند؛ بنابراین در پاسخ به آرزوی غرب برای شنیدن صدای تشتت و اختلاف میان مسئولان و کارگزاران نظام باید گفت: شتر در خواب بیند پنبهدانه.»
حقیقتپور همچنین حمایت دستگاه دیپلماسی از عملیات نظامی سپاه پاسداران در یکشنبهشب را نشانه هماهنگی میان نهادهای نظامی و دیپلماتیک دانست و گفت میدان و دیپلماسی دو بال نظام هستند که تحت امر «فرمانده کل قوا» عمل میکنند.
وبسایت خبری اکسیوس به نقل از یک دیپلمات کشور میانجی و یک مقام آمریکایی گزارش داد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی شامل تمدید ۶۰ روزه آتشبس، بازگشایی فوری تنگه هرمز و کاهش تحریمها علیه جمهوری اسلامی بر اساس میزان پایبندی تهران به تعهداتش است.
یک دیپلمات به اکسیوس گفت: «آمریکا و ایران بر سر متن توافق به تفاهم رسیدهاند»، اما افزود که توافق همچنان به تایید نهایی نیاز دارد.
به گزارش آکسیوس، توافق اولیه پس از مذاکرات علي الذوادی، میانجی قطری، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حاصل شد. بر اساس این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی متعهد میشود به سلاح هستهای دست پیدا نکند و درباره ذخایر اورانیوم غنیشده خود به توافق برسد.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت یکی از گزینههای مورد بررسی، کاهش غنای اورانیوم در داخل ایران زیر نظر بازرسان سازمان ملل است، اما اجرای هرگونه تعهد هستهای به دستیابی به توافقی دوم و مفصلتر وابسته خواهد بود.
اکسیوس همچنین گزارش داد آمریکا، جمهوری اسلامی و قطر درباره دسترسی تهران به بخشی از منابع مالی مسدودشده ایران در قطر برای خرید کالاهای بشردوستانه گفتوگو کردهاند. بر اساس این گزارش، در صورت امضای نهایی، این توافق با میانجیگری قطر و پاکستان «توافق اسلامآباد» نام خواهد گرفت.
رسانههای حکومتی ایران گزارش دادند گروه هکری «حنظله» اعلام کرده به سامانههای زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده است. این گروه گفته اقدام خود را در واکنش به حملات آمریکا انجام داده است. مقامهای آمریکایی و نهادهای مسئول در کالیفرنیا تاکنون این خبر را تایید نکردهاند.
رسانههای حکومتی ایران از جمله تسنیم و رسانه صدا و سیما گزارش دادند که گروه هکری «حنظله» که به جمهوری اسلامی نسبت داده میشود، مدعی شده به سامانههای زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده است.
بنا به این گزارشها، این گروه اعلام کرده اقدام خود را در واکنش به آنچه «حمله آمریکا به غیرنظامیان و تاسیسات آبی ایران» خوانده، انجام داده است.
تاکنون مقامهای آمریکایی یا نهادهای مسئول در کالیفرنیا این ادعا را تایید نکردهاند و جزئیاتی درباره میزان خسارت یا اختلال احتمالی منتشر نشده است.
در ماههای اخیر نهادهای امنیت سایبری آمریکا نسبت به تهدیدهای سایبری علیه زیرساختهای حیاتی، از جمله سامانههای آب، از سوی گروههای وابسته یا نزدیک به حکومت ایران هشدار داده بودند.
گزارشها حاکی است ۹ فروند هواپیمای ترابری سی-۱۷ آمریکا تجهیزات مورد نیاز سفر احتمالی جیدی ونس و دونالد ترامپ به اروپا را منتقل کردهاند. این تحرکات همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق اولیه و احتمال برگزاری مراسم امضا در ژنو انجام شده است.
چهار فروند هواپیمای ترابری سی-۱۷ نیروی هوایی آمریکا روز پنجشنبه راهی اروپا شدند و تجهیزاتی را برای سفر احتمالی جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به مراسم احتمالی امضای توافق با جمهوری اسلامی در ژنو در روزهای آینده، منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، همزمان پنج فروند دیگر از همین هواپیماها تجهیزات مورد نیاز سرویس مخفی آمریکا، دفتر نظامی کاخ سفید و نیروی هوایی آمریکا را برای حضور احتمالی دونالد ترامپ در نشست گروه هفت در نزدیکی ژنو به فرودگاه بینالمللی این شهر منتقل کردهاند.
این تحرکات در حالی گزارش میشود که گمانهزنیها درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق اولیه افزایش یافته است.
چهار فروند هواپیمای ترابری سی-۱۷ نیروی هوایی آمریکا روز پنجشنبه راهی اروپا شدند و تجهیزاتی را برای سفر احتمالی جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به مراسم احتمالی امضای توافق با جمهوری اسلامی در ژنو در روزهای آینده، منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، همزمان پنج فروند دیگر از همین هواپیماها تجهیزات مورد نیاز سرویس مخفی آمریکا، دفتر نظامی کاخ سفید و نیروی هوایی آمریکا را برای حضور احتمالی دونالد ترامپ در نشست گروه هفت در نزدیکی ژنو به فرودگاه بینالمللی این شهر منتقل کردهاند.
این تحرکات در حالی گزارش میشود که گمانهزنیها درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق اولیه افزایش یافته است.
کره جنوبی در دومین دیدار گروه A رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۲ بر یک جمهوری چک را شکست داد و با سه امتیاز در رده دوم جدول پشتسر مکزیک قرار گرفت.
این مسابقه در شهر زاپوپان مکزیک برگزار شد. نیمه نخست با برتری نسبی کره جنوبی همراه بود، اما هیچیک از دو تیم موفق به گلزنی نشدند و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
چک در دقیقه ۵۸ نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند. لادیسلاو کرچی با استفاده از فرصت بهدستآمده دروازه کره جنوبی را باز کرد تا تیمش پیش بیفتد.
برتری چک اما دوام چندانی نداشت و کره جنوبی در دقیقه ۶۷ توسط اینبیوم هانگ گل تساوی را به ثمر رساند.
چک در دقیقه ۷۶ بار دیگر دروازه حریف را باز کرد، اما این گل پس از بازبینی صحنه به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
در ادامه، کره جنوبی موفق شد کامبک خود را کامل کند. هانگایواو که تنها ۱۰ دقیقه از ورودش به زمین میگذشت، در دقیقه ۷۹ گل دوم و پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند.
با پایان دور نخست بازیهای گروه A، مکزیک به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و کره جنوبی در جایگاه دوم ایستاد. جمهوری چک و آفریقای جنوبی در رتبههای بعدی قرار دارند.