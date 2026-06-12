یک مقام کاخ سفید به اسرائیل هیوم گفت: «بر اساس توافق، ایران باید ذخایر اورانیوم غنیشده خود را نابود کند، بخشهایی از برنامه هستهای خود را برچیند و متعهد شود هرگز به دنبال تولید سلاح هستهای نرود.»
او افزود: «اهداف اصلی توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز، رفع تهدید علیه کشتیرانی، نابودی ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، برچیدن بخشهای کلیدی برنامه هستهای و ایجاد سازوکار نظارت و راستیآزمایی است.»
یک شاهد عینی درباره اعتراضات دیماه نورآباد ممسنی و کشتار معترضان در این شهر، به ایراناینترنشنال گفت برادرش هدف تیراندازی قرار گرفت و بدنش پر از ساچمه شد. اما از ترس اینکه به او «تیر خلاص» بزنند، هرگز برای درمان به بیمارستان نرفت و هنوز تعدادی از ساچمهها در بدنش باقی ماندهاند.
این شهروند، گفت دادگستری ممسنی در جریان اعتراضات به دست نیروهای حکومتی و از داخل ساختمان آتش گرفت.
به گفته او، برادرش آنشب داخل ساختمان رفت و دید همه اتاقها خالی هستند و فقط پردهها سوختهاند.
این شاهد عینی یادآوری کرد علاوه بر برادرش دهها تن دیگر نیز هدف گلولههای ساچمهای یا جنگی قرار گرفتند.
او افزود: «دو نفر از بستگان ما را در بیمارستان با تیر خلاص کشتند. بعد از کشته شدن هم آنها را بسیجی معرفی کردند، چون خانوادههایشان توان پرداخت هزینه گلوله را نداشتند.»
با اینحال به گفته این شهروند، مردم در مراسم چهلم این دو معترض کشتهشده، فریاد «جاویدنام» سر دادند.
نورآباد ممسنی در استان فارس، پیش از فراخوانهای سراسری ۱۸ و ۱۹ دیماه به اعتراضات پیوست. سرکوب خونین معترضان در این شهر نیز زودتر از بسیاری از نقاط دیگر آغاز شد. ایراناینترنشنال، کارزاری را برای کشف حقیقت و شناسایی هویت جاویدنامان این شهر آغاز کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره تفاهم احتمالی با آمریکا به صداوسیما گفت: «برای اورانیومهای غنی شده هنوز تصمیمی گرفته نشده است و در توافق آینده موضوعات هستهای و رفع تحریمها مطرح و تعیین تکلیف میشود.»
عراقچی افزود: «رفتن به مرحله دوم مذاکرات و تمدید شدن آن شصت روز نیازمند تایید دو طرف است.»
او تاکید کرد: «شورای عالی امنیت ملی بر مذاکرات اشراف کامل خواهد داشت.»
صنعت ایران اسفند ۱۴۰۴ را با نمره ۲۶ از ۱۰۰ به پایان رساند؛ پایینترین رقم در تاریخ شاخص مدیران خرید ایران. این عدد را مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران از زبان مدیران بنگاههای کشور ثبت و منتشر کرده است.
در میان انبوه آمارهای این هفتهها، کمتر عددی به این اندازه گویای وضعیت صنعت ایران پس از جنگ است.
شاخص مدیران خرید، که اتاق ایران آن را با نام «شامخ» منتشر میکند، نسخه ایرانی شاخصی است که در دنیا PMI نامیده میشود.
هر ماه از مدیران بنگاهها پرسیده میشود وضعیتشان نسبت به ماه قبل چگونه بوده است: تولید، سفارش جدید، فروش، استخدام، موجودی انبار. پاسخها به شاخصی از صفر تا صد تبدیل میشود که در آن عدد ۵۰ مرز سلامت است؛ بالای ۵۰ رونق و زیر ۵۰ انقباض. بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران در سراسر دنیا این شاخص را جدیتر از بسیاری از آمارهای رسمی دنبال میکنند، چون زودتر خبر میدهد و رکود را ماهها پیش از آنکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر شود نشان میدهد.
خاصیت دیگر آن این است که با سبد تورم و روش محاسبه میتوان بازی کرد، اما دفتر سفارش کارخانه با میل سیاستگذار بالا و پایین نمیرود.
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چهار منبع آگاه به رویترز اعلام کردند که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای حکومت ایران موافقت کرده است.
رویترز نوشت که این اقدام نشاندهنده تغییر تاکتیکی ابوظبی پس از هفتهها حملات حکومت ایران به این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است.
دو منبع منطقهای به رویترز گفتند که امارات با آزادسازی مجموعا ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرده است که بیش از ۳ میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است.
دو منبع دیگر که از این توافق آگاهی دارند، مجموع مبالغ مورد نظر را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کردند و افزودند که این اقدام در ازای توقف حملات حکومت ایران به امارات متحده عربی مورد توافق قرار گرفته است.
یکی از این منابع نیز گفت که نخستین بخش به ارزش ۳ میلیارد دلار تاکنون در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی ایران، ۱۳۶ شناور را وادار به تغییر مسیر کرده و ۹ شناور دیگر را هنگام عبور از تنگه هرمز متوقف کرده است.
سنتکام تاکید کرد به ماموریت خود در آبهای منطقه ادامه میدهد.
گزارش اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال