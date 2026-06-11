یوفا در بیانیه خود نوشت: «پس از رایزنی با کنفدراسیون فوتبال آفریقا، عمر آرتان، داور اهل سومالی، برای قضاوت دیدار سوپرجام اروپا ۲۰۲۶ انتخاب شده است. این مسابقه روز ۲۱ مرداد در سالزبورگ میان پاری‌سن‌ژرمن، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و استون‌ویلا، فاتح لیگ اروپا، برگزار خواهد شد.»

اتحادیه فوتبال اروپا دراین‌باره افزود: «انتصاب آرتان برای قضاوت سوپرجام اروپا در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری اخیر میان یوفا و کنفدراسیون فوتبال آفریقا انجام شده است؛ توافقی که با هدف گسترش همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله داوری به امضا رسیده است. یوفا و کنفدراسیون فوتبال آفریقا بر توسعه فوتبال در همه سطوح و ترویج ارزش‌هایی چون وحدت، برابری و عدم تبعیض تاکید دارند.»

بهترین داور مرد آفریقا در سال ۲۰۲۵، در پایان این فصل دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آفریقا را سوت زده بود و در حالی که به‌عنوان یکی از داوران جام جهانی از سوی فیفا برگزیده شده بود، در نهایت از حضور در آمریکا منع شد تا مهم‌ترین رویداد فوتبالی جهان را از دست بدهد.

پیش‌تر رویترز گزارش داده بود که دولت آمریکا به دلیل آنچه ارتباط عمر آرتان با «افراد مظنون به عضویت در سازمان‌های تروریستی» عنوان کرده، از ورود این داور فوتبال اهل سومالی به ایالات متحده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ جلوگیری کرده است؛ تصمیمی که در چارچوب سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی واشینگتن و ممنوعیت سفر شهروندان ۱۲ کشور، از جمله سومالی، اتخاذ شده است.