تولیت شاهچراغ، ابراهیم کلانتری، درباره وجود تفرقه در درون جمهوری اسلامی هشدار داد
ابراهیم کلانتری، تولیت شاهچراغ، با هشدار نسبت به ایجاد تفرقه در درون جمهوری اسلامی گفت برخی افراد تلاش میکنند اختلافات مربوط به رقابتهای پیشین را بزرگنمایی کنند، در حالی که به گفته او همگی در موضوع «مقابله با آمریکا» تفاوتی با یکدیگر ندارند.
او تاکید کرد «در شرایط تقابل با دشمن»، حمله به نیروهای داخلی و «دامن زدن به اختلافات» به زیان حکومت است.
کلانتری همچنین از مسئولان حکومتی خواست در گفتار و تصمیمگیری هوشیار باشند و از ارسال آنچه «پالس منفی» به «دشمن» خواند، پرهیز کنند. او گفت برخی اظهارنظرها درباره مذاکره یا موضوعات هستهای میتواند از سوی طرف مقابل به عنوان نشانه ضعف تعبیر شود.