این بازی، تکرار دقیق بازی افتتاحیه جام‌جهانی ۲۰۱۰ به میزبانی آفریقای جنوبی است؛ مسابقه‌ای که در آن شلیک تماشایی سیپیوه تشابالالا با گل تساوی‌بخش رافائل مارکز پاسخ داده شد و در نهایت دو تیم به تساوی ۱-۱ رضایت دادند.

استادیوم غول‌پیکر آزتکا امشب با حضور بیش از ۸۰ هزار تماشاگر، یک رکورد بی‌نظیر را ثبت می‌کند. این ورزشگاه به نخستین استادیوم تاریخ فوتبال تبدیل می‌شود که سه بار در سال‌های ۱۹۷۰، ۱۹۸۶ و ۲۰۲۶ میزبان بازی افتتاحیه جام‌جهانی است.

مکزیک؛ تکیه بر دژ آزتکا و رکورد شکست‌ناپذیری

سبزپوشان مکزیک به لطف امتیاز میزبانی و ایستادن در رتبه چهاردهم رنکینگ فیفا، بخت بیشتری برای پیروزی در این دیدار دارند. شاگردان خاویر آگیره با آمادگی کامل پا به این تورنمنت می‌گذارند. آن‌ها در ۸ مسابقه اخیر خود طعم شکست را نچشیده‌اند که این بهترین رکورد شکست‌ناپذیری تاریخ فوتبال مکزیک قبل از ورود به جام‌جهانی است.

پیروزی در سه بازی تدارکاتی اخیر مقابل غنا، استرالیا و صربستان نیز روحیه تیمی آن‌ها را بالا برده است. البته انتظارات شدید هواداران برای کسب یک شروع طوفانی، فشار روانی سنگینی روی دوش میزبان می‌گذارد.

آفریقای جنوبی؛ تلاش بافانا بافانا برای خلق شگفتی

در سوی دیگر میدان، آفریقای جنوبی که در رتبه ۶۰ فیفا قرار دارد، پس از ۱۶ سال غیبت دوباره به صحنه جهانی برگشته است تا چهارمین حضور خود را در این مسابقات تجربه کند. روند آماده‌سازی تیم هوگو بروس به دلیل صادر نشدن به موقع ویزا و تأخیر در هماهنگی با شرایط جوی مکزیک کمی مختل شد. از طرفی، آن‌ها در سه مسابقه دوستانه اخیر خود مقابل پاناما، نیکاراگوئه و جامائیکا موفق به کسب برد نشدند. بروس قبل از مسابقه گفت که تیمش باید کاملاً به برنامه‌های تاکتیکی متعهد بماند و توجهی به جو سنگین سکوهای استادیوم داشته باشد.

این مسابقه پنجمین رویارویی تاریخ دو کشور است. در بازی‌های گذشته، مکزیک دو بار و آفریقای جنوبی یک بار پیروز شده‌اند و یک مسابقه هم مساوی شده است.

این دو تیم در گروه نخست با جمهوری چک و کره جنوبی رقابت می‌کنند. با توجه به ۴۸ تیمی شدن جام‌جهانی، علاوه بر دو تیم اول هر گروه، هشت تیم برتر رتبه سوم نیز به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد.