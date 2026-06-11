سنتکام: گزارشها درباره هدف قرار گرفتن تاسیسات آبی در جنوب ایران را بررسی میکنیم
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرده در حال بررسی گزارشهایی است که بر اساس آنها حملات آمریکا ممکن است یک تاسیسات آبی در جنوب ایران را هدف قرار داده باشد.
تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، با بیان این مطلب به شبکه خبری سیبیاس افزوده: «از این گزارشها آگاه شده و در حال بررسی آنها هستیم.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقامهای حکومت ایران اعلام کردند حمله به یک تاسیسات آبی باعث شده که حدود ۲۰ هزار نفر به آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشند.