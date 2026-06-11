یک مقام ارشد پنتاگون و دو مقام دولت آمریکا به سی‌ان‌ان گفتند طرح‌هایی برای تلاش ارتش آمریکا جهت تصرف جزیره خارک از ماه‌ها پیش تهیه شده، اما به طور مداوم کنار گذاشته شده است، زیرا این عملیات بسیار پرریسک ارزیابی شده است.

سی‌ان‌ان به نقل از این مقام‌های آمریکایی نوشت دیدگاه در کاخ سفید و پنتاگون این است که تصرف جزیره خارک یا نابودی زیرساخت‌های انرژی آن عملا جمهوری اسلامی را ورشکسته می‌کند و توانایی آن برای ادامه جنگ را به شدت کاهش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی به دونالد ترامپ اطلاع داده‌اند که چنین عملیاتی احتمالا به شمار قابل توجهی نیروی زمینی نیاز دارد و می‌تواند به تلفات سنگین نیروهای آمریکایی منجر شود.

سی‌ان‌ان نوشت که پنتاگون و کاخ سفید هرگونه اقدام برای تصرف جزیره خارک را گزینه «مرحله پایانی» یا آخرین راه‌حل دانسته‌اند.