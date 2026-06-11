فرزین ندیمی: جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایط یک جنگ محدود قرار دارند
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال جنگ هستند و این یک جنگ محدود است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال جنگ هستند و این یک جنگ محدود است.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن در بیانیهای اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی و هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی این کشور بامداد پنجشنبه ۲۰ موشک را که از ایران به سمت منطقه الازرق در استان الزرقا شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کردند.
یک منبع نظامی مسئول در ارتش اردن گفت در پی این عملیات، شماری ترکش در مناطق مختلف سقوط کرد اما هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی گزارش نشده است.
او افزود تیمهای مهندسی ارتش با بقایای موشکها برخورد کرده و اقدامات لازم را برای اطمینان از نبود مواد منفجره در آنها انجام دادهاند.
این منبع تاکید کرد نیروهای مسلح اردن تحولات منطقه را به طور مستمر زیر نظر دارند و با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند.
در این بیانیه همچنین آمده است که اردن اجازه نخواهد داد هیچ طرفی حریم هوایی این کشور را نقض کند.
سردار آزمون، مهاجم پیشین تیم ملی، در گفتوگویی با «ورزش سه» درباره حذفش از تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «من قطعاً ناراحتم. حرفهای زیادی برای گفتن دارم، اما متأسفانه صحبت نمیکنم. اما به نظرم همه باید بدانند که من ایرانیام؛ خونم از ایران است.»
او گفت: «من آدمی بودم که اگر تیمم یک روز تعطیل میداد، به ایران برمیگشتم، سری میزدم و دوباره به محل تمرین بازمیگشتم.»
آزمون همچنین گفت: «قبل از جام جهانی ۲۰۱۴ هم که از تیم ملی خط خوردم، ناراحت بودم، اما همیشه گفتم این اختیار کادر فنی است و به این تصمیم احترام میگذارم. میدانم میتوانستم در جام جهانی کمک کنم.»
او ادامه داد: «مطمئنم شهریار مغانلو، مهدی طارمی، علی علیپور و دیگر مهاجمان میتوانند جای من را پر کنند.»
سردار آزمون، مهاجم شباب الاهلی، در حالی از تیم ملی کنار گذاشته شده که فصل موفقی را در امارات متحده عربی پشت سر گذاشت و یکی از ستارههای تیمش بود.
سومین مهاجم برتر تاریخ فوتبال ایران به دلیل مواضعش علیه جمهوری اسلامی و همچنین انتشار تصویری در کنار حاکم دبی از تیم ملی حذف شد.
وزارت خارجه مصر حملات مکرر جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و نوشت از همه اقدامهای این کشورها برای حفظ امنیت، ثبات، حمایت از شهروندان و حفاظت از ظرفیتهای ملی خود در برابر این حملات که اتخاذ کنند، حمایت میکند.
مصر حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها دانست؛ اقدامی که به گفته قاهره، تشدید خطرناک تنشهای منطقهای و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه به شمار میرود.
قاهره همچنین امنیت کشورهای عربی را بخشی اساسی از امنیت ملی مصر و جهان عرب توصیف کرد و بر ضرورت توقف تنشها، احترام به حاکمیت کشورها و ترجیح راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک برای حفظ ثبات منطقه تاکید کرد.
استرالیا و بریتانیا در بیانیهای مشترک حملههای جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم کردند و گفتند که نباید به سلاح هستهای دست یابد. همزمان ۲۲ کشور اعلام کردند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در طرحهای ترور و آدمربایی در غرب دست دارد
گفتوگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
تیم ملی والیبال مردان ایران در نخستین دیدار خود در لیگ ملتهای ۲۰۲۶، با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب برزیل، میزبان مسابقات، شد.
شاگردان جوان روبرتو پیاتزا در این مسابقه ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ پیروز شدند، اما ستهای اول، سوم و چهارم را بهترتیب با امتیازهای ۲۵ به ۲۱، ۲۵ به ۱۵ و ۲۵ به ۲۳ به حریف واگذار کردند.
روبرتو پیاتزا پس از بازی با اشاره به شکست ۳ بر صفر فصل گذشته گفت: «این یعنی بهتر شدن را شروع کردهایم و شروع به باور خودمان کردهایم.»
در این مسابقه، دارلان سوزا با ۱۸ امتیاز و علی حاجیپور با ۱۷ امتیاز، بهترین بازیکنان زمین بودند. ملیپوشان ایران در دومین گام ساعت ۲۳:۰۰ امشب به مصاف بلغارستان میروند.