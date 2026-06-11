او گفت: «من آدمی بودم که اگر تیمم یک روز تعطیل می‌داد، به ایران برمی‌گشتم، سری می‌زدم و دوباره به محل تمرین بازمی‌گشتم.»

آزمون همچنین گفت: «قبل از جام جهانی ۲۰۱۴ هم که از تیم ملی خط خوردم، ناراحت بودم، اما همیشه گفتم این اختیار کادر فنی است و به این تصمیم احترام می‌گذارم. می‌دانم می‌توانستم در جام جهانی کمک کنم.»

او ادامه داد: «مطمئنم شهریار مغانلو، مهدی طارمی، علی علیپور و دیگر مهاجمان می‌توانند جای من را پر کنند.»

سردار آزمون، مهاجم شباب الاهلی، در حالی از تیم ملی کنار گذاشته شده که فصل موفقی را در امارات متحده عربی پشت سر گذاشت و یکی از ستاره‌های تیمش بود.

سومین مهاجم برتر تاریخ فوتبال ایران به دلیل مواضعش علیه جمهوری اسلامی و همچنین انتشار تصویری در کنار حاکم دبی از تیم ملی حذف شد.