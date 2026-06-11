وزارت خارجه هند حمله به کشتی این کشور در سواحل عمان را محکوم کرد
وزارت خارجه هند در بیانیهای اعلام کرد حمله به کشتی تجاری «ستبلو» در سواحل عمان را که امروز رخ داد، محکوم میکند.
در این بیانیه آمده است از ۲۴ خدمه هندی این کشتی، ۲۱ نفر نجات یافتهاند و بر اساس گزارشها سه شهروند هندی همچنان مفقود هستند.
سفارت هند در عمان در حال پیگیری وضعیت و هماهنگی با مقامهای عمانی برای عملیات جستوجو و نجات است.وزارت خارجه هند همچنین اعلام کرد هدف قرار دادن کشتیهای تجاری و زیرساختهای غیرنظامی باید متوقف شود و آزادی کشتیرانی مطابق حقوق بینالملل هرچه سریعتر برقرار شود.