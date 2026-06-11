وزرای خارجه و دفاع استرالیا و بریتانیا در نشست مشورتی وزیران دو کشور، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند و از حکومت ایران خواستند به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد.

آنان تاکید کردند تنگه هرمز باید به طور دائمی باز بماند و آزادی کشتیرانی بر اساس حقوق بین‌الملل تضمین شود. همچنین از کاهش تنش‌ها و آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده حمایت کردند و گفتند حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

در این بیانیه به حمایت‌های دفاعی دو کشور از شرکای منطقه‌ای اشاره شده و بر پشتیبانی از ماموریت نظامی چندملیتی دفاعی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از تردد دریایی در تنگه هرمز تاکید شده است.

وزیران همچنین نسبت به تاثیر درگیری‌ها و بسته شدن این گذرگاه بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی ابراز نگرانی کردند.