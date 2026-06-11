این قانون در صورت تصویب، به وزیر کشور بریتانیا امکان می‌دهد برخی سازمان‌های مرتبط با دولت‌ها، از جمله سپاه پاسداران، را به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کند. این لایحه ممکن است از ماه آینده میلادی اجرایی شود.

سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شماری از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد اما بریتانیا تا کنون از انجام چنین کاری خودداری کرده است.

دیوید هنسن، وزیر مشاور در امور امنیت ملی وزارت کشور بریتانیا، در پاسخ به پرسش اعضای مجلس اعیان گفت دولت بریتانیا «کاملا از تهدیدهای ناشی از حکومت ایران در خاک بریتانیا آگاه است».

او افزود: «ما تهدیدهای ایران را بسیار جدی می‌گیریم و به نظارت بر آن ادامه خواهیم داد.»

هنسن گفت لایحه امنیت ملی که سه‌شنبه به پارلمان ارائه شد، اختیار تازه‌ای به وزیر کشور می‌دهد تا نهادهایی را که در فعالیت‌های تهدیدآمیز مرتبط با دولت‌های خارجی مشارکت دارند، تعیین و مشمول محدودیت کند.

او تاکید کرد دولت بریتانیا می‌خواهد این لایحه هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود تا وزیر کشور اختیار لازم را برای تصمیم‌گیری درباره تهدیدات دولتی داشته باشد.

به گفته هنسن، در صورت تصویب این لایحه در هر دو مجلس، محکومان مرتبط با این تهدیدها ممکن است با مجازات حداکثر ۱۴ سال حبس روبه‌رو شوند.

شماری از اعضای مجلس اعیان بریتانیا در این جلسه از ارائه این لایحه استقبال کردند.

جان کرایر، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به محکومیت دو نفر در ارتباط با حمله به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «خوشحالم که دولت در حال ارائه این لایحه است، اما این اقدام بسیار دیر انجام می‌شود.»

او تاکید کرد که نیروهای نیابتی و عوامل سپاه پاسداران به یهودیان بریتانیا و نهادهای یهودی حمله کرده‌اند.

هنری بلینگهام، عضو مجلس اعیان بریتانیا، نیز با استقبال از لایحه تهدیدات امنیتی گفت استفاده از نیروهای نیابتی، که به گفته او «کشورهایی مانند جمهوری اسلامی آشکارا پشت آن‌ها پنهان می‌شوند»، خسارت‌های گسترده‌ای به همراه دارد.

او افزود موضوع فقط سپاه پاسداران نیست، بلکه گروه مرتبط با حکومت ایران، «حرکت اصحاب الاسلامیه»، نیز مسئولیت برخی از حملات اخیر یهودستیزانه را بر عهده گرفته است.

استوارت پولاک، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به گزارش‌ها درباره ارتباط برخی موسسات خیریه در بریتانیا با سپاه پاسداران گفت: «موضوع فقط سپاه پاسداران و فعالیت‌های آن نیست، بلکه مسائلی است که در حوزه موسسات خیریه در این کشور جریان دارد.»

او ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند به این موضوع نیز بپردازد و گفت از داخل بریتانیا، از جمله با استفاده از پول مالیات‌دهندگان بریتانیایی، برای کمک به سپاه پاسداران منابع مالی جمع‌آوری می‌شود.

کدام کشورها سپاه را سازمانی تروریستی می‌دانند؟

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان ، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شده‌اند.

بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دادند.

ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام می‌کرد.

دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد .

دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی خواهد کرد.

خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.

دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزب‌الله لبنان را به‌عنوان «گروه‌های تروریستی و جنایت‌کار سازمان‌یافته» معرفی کرد .

در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.

در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییس‌جمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.

به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، می‌توان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.