دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه به نیویورکپست گفت که توافق مورد انتظار برای آغاز مذاکرات هستهای با تهران «تقریبا نهایی» شده است.
او گفت: ««تقریبا همهچیز نهایی و جمعبندی شده است.»
اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد اختلافات اصلی تهران و واشینگتن برای رسیدن به یک تفاهمنامه، چهارشنبه در جریان گفتوگو میان مقامهای جمهوری اسلامی و میانجیهای قطری برطرف شده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای ایرانی پنجشنبه به چند کشور اعلام کردهاند مذاکرات تهران به توافقی اصولی منجر شده، اما مجتبی خامنهای باید تایید نهایی را صادر کند.
این منابع خاطرنشان کردند که هم ایرانیها و هم قطریها تاکید کردهاند که حملات آمریکا در طول شامگاه چهارشنبه، تردیدهای ایران نسبت به نیت واقعی ترامپ را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
سازمان هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد سومین نامه اعتراضی خود را درباره هدف قرار گرفتن رادار فرودگاه کویت به سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی ارسال کرده است.
بر اساس گزارش این سازمان، رادار فرودگاه بینالمللی کویت صبح پنجشنبه هدف قرار گرفته است.
سازمان هواپیمایی کویت افزود که این حمله به زخمی شدن افرادی و وارد آمدن خسارات جدی مادی به تاسیسات راداری و تجهیزات مدیریت ترافیک هوایی منجر شده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در شبکه ایکس نوشت تنگه هرمز همچنان برای عبور و مرور باز است.
سنتکام افزود که مسیرهای امن برای کشتیهای تجاری در تنگه هرمز تعیین شده و این مسیرها برای همه کشتیهایی که محاصره علیه ایران را نقض نمیکنند در دسترس است.
بر اساس اعلام سنتکام، طی دو ماه گذشته صدها کشتی از تنگه هرمز عبور کردهاند و نیروهای آمریکا آماده دفاع در برابر اقدامهای جمهوری اسلامی هستند.
سنتکام تاکید کرد جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد.
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به حملات اخیر آمریکا، گفت ایالات متحده باید هدف نهایی خود را بر سرنگونی جمهوری اسلامی متمرکز کند، نه دستیابی به توافق با این حکومت.
او امضای هرگونه توافق با جمهوری اسلامی را اشتباه دانست.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه ایکس نوشت با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره تشدید اخیر تنشها در خلیج فارس و وضعیت مذاکرات با آمریکا گفتوگو کرده است.
کالاس افزود با وزیر خارجه کویت در تماس بوده است و تاکید کرد ازسرگیری حملات به کشورهای خلیج فارس و زیرساختهای حیاتی آنها غیرقابل قبول است.
او نوشت: «بازگشت به جنگ تمامعیار هزینهای بسیار سنگین برای کل منطقه خواهد داشت و مسیر دیپلماتیک همچنان بهترین راه برای خروج از این جنگ است.»