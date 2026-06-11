اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد اختلافات اصلی تهران و واشینگتن برای رسیدن به یک تفاهم‌نامه، چهارشنبه در جریان گفت‌وگو میان مقام‌های جمهوری اسلامی و میانجی‌های قطری برطرف شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی پنج‌شنبه به چند کشور اعلام کرده‌اند مذاکرات تهران به توافقی اصولی منجر شده، اما مجتبی خامنه‌ای باید تایید نهایی را صادر کند.

این منابع خاطرنشان کردند که هم ایرانی‌ها و هم قطری‌ها تاکید کرده‌اند که حملات آمریکا در طول شامگاه چهارشنبه، تردیدهای ایران نسبت به نیت واقعی ترامپ را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.