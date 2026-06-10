وزارت خارجه اسرائیل از بیانیه مشترک ۲۲ کشور علیه آنچه فعالیت‌های «تروریستی» جمهوری اسلامی خوانده شد استقبال کرد و تهران را تهدید شماره یک امنیت جهانی دانست.

آمریکا، بریتانیا و ۲۰ کشور دیگر پیش‌تر اعلام کردند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی باید طرح‌ریزی برای کشتن، ربودن و آزار افراد در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا را متوقف کنند.

این بیانیه مورد حمایت آلبانی، استرالیا، بلژیک، بلغارستان، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه، فنلاند، آلمان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال و سوئد قرار گرفت.