والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکا: زیرساختهای ایران هدف قرار نگرفته است
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه شنبه شب به وقت واشینگتن به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد هیچ سایت زیرساختی در ایران مورد اصابت قرار نگرفته است.
براساس این گزارش، نیروهای نظامی ایالات متحده به سامانههای پدافند هوایی و سایتهای راداری در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردهاند.
بر اساس این گزارش، انفجارهای متعددی در امتداد تنگه هرمز از جمله در بندرعباس، جزیره قشم و سیریک و چندین نقطه جنوبی ایران شنیده شده است.
جزییات بیشتر در مورد این گزارش را اینجا بخوانید.