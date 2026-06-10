او در پیامی ویدیویی که چهارشنبه ۲۰ خرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی، حفظ امید و همبستگی ملی، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف‌افکنی، حاشیه‌سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند.»

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه افزود: «چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست.»

او همچنین با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی گفت این حکومت «از مردم، از اینترنت و از حقیقت» می‌ترسد و نمایش‌های خیابانی آن «نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به ضعف و ترس» است.

شاهزاده رضا پهلوی افزود جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و «دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد».

او در بخش دیگری از این پیام، حکومت جمهوری اسلامی را «فرسوده و درمانده» خواند و گفت مردم ایران از «مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند، مصمم‌تر و استوارتر» هستند.

شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر این‌که «راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است»، گفت ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده‌اند، از دل سخت‌ترین روزها عبور کرده‌اند و ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد.

او با اشاره به فشارهای اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی در ایران گفت رنج مردم را می‌بیند و صدای آنان را می‌شنود و تا «روز آزادی ایران» در کنار آنان خواهد ماند.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود، جمهوری اسلامی را حکومتی دانست که به گفته او «به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است».

او همچنین با اشاره به کشته‌شدگان اعتراضات و مبارزات مردم ایران گفت این دستاوردها «پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران» است؛ به زنان و مردانی که ایستادند، جوانانی که جان دادند و مردمی که از مطالبه آزادی و بازپس‌گیری ایران عقب ننشستند.

او افزود: «ایران ما تشنه زندگی است. تشنه امنیت و ثبات است. تشنه آزادی و عدالت است. تشنه رفاه و پیشرفت است. و آن روز خواهد رسید.»

شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود گفت به ایران، روح ایرانی، ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارد و تاکید کرد: «ملت ایران پس از سال‌ها رنج و سرکوب، کشور خود را پس خواهد گرفت.»