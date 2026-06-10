بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واکنش به محکومیت حملات اسرائیل در منطقه از سوی رجب طیب اردوغان، گفت دولت اسرائیل و ارتش این کشور به اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهند داد.
او در بیانیهای به زبان عبری افزود: «دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل، که اخلاقیترین ارتش جهان است، به اقدام قاطع علیه ایران و نیروهای نیابتی آن که خاورمیانه و سراسر جهان را تهدید میکنند، ادامه خواهند داد.»
بنیامین نتانیاهو همچنین رجب طیب اردوغان را «دیکتاتوری یهودستیز» توصیف کرد که به گفته او صلاحیت انتقاد از اسرائیل را ندارد.
نخستوزیر اسرائیل در این بیانیه گفت: «دیکتاتور یهودستیز اردوغان که در حال نسلکشی علیه کردهاست، از سازمان «تروریستی» حماس حمایت میکند، مردم خود را سرکوب میکند و مخالفان سیاسی را زندانی میکند، آخرین کسی است که میتواند برای اسرائیل موعظه اخلاقی کند.»