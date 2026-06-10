علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در بیانیهای از «حضور خیابانی» حامیان حکومت از ابتدای جنگ تشکر کرده و افزود: «بیتردید استمرار این حضور، سرمایهای عظیم برای تولید و تعمیق اقتدار ملی، افزایش توان بازدارندگی، تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای سرمایه راهبردی نظام و ناکامسازی سناریوهای دشمنان است.»در بخشی از این بیانیه آمده است: «امروز بیش از هر زمان دیگر، حفظ این حضور، تضمینکننده آیندهای مقتدر، مستقل و عزتمند برای کشور است.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد یگان ۸۶۹ این کشور به عملیات خود در جنوب لبنان ادامه داده و طی دو هفته گذشته، با همکاری نیروی هوایی اسرائیل، بیش از ۲۰ نفر را که آنها را «تروریست» خواند، کشته است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای نوشت این افراد در حال پیشبرد طرحهای حمله بودند و برای نیروهای این کشور تهدید به شمار میرفتند.
در این بیانیه آمده است یگان «شاهف» وابسته به یگان ۸۶۹ از طریق عملیاتهای نظارتی به جمعآوری اطلاعات، هدایت آتش و اجرای حملات میپردازد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروهایش چندین زیرساخت را در جنوب لبنان منهدم کردهاند؛ از جمله سازههایی که به گفته این ارتش، اعضای حزبالله از آنها برای پرتاب پهپادهای انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی استفاده میکردند.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، گفت که در این جنگ، ما خسارتهای زیادی متحمل شدیم که برخی از این خسارتها قابل جبران نیستند.
او افزود که آن خسارتی که قابل جبران نیست، تاسیسات و زیرساختهای ما نیستند، بلکه کشته شدن خامنهای است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: «رهبر ما همواره مدافع و پیگیر گسترش روابط با چین بودند و روابط با چین را خود شخصا از دولتها پیگیری میکرد.»
شهروندان با ارسال پیام به ایراناینترنشنال از بحران تامین معیشت و افزایش بیسابقه قیمت مواد خوراکی در ایران انتقاد کردند. این پیامها حاکی از کوچکتر شدن سبد خرید و حذف مواد غذایی پروتئینی از سفرههای آنان است.
سبا حیدرخانی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واکنش به محکومیت حملات اسرائیل در منطقه از سوی رجب طیب اردوغان، گفت دولت اسرائیل و ارتش این کشور به اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهند داد.
او در بیانیهای به زبان عبری افزود: «دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل، که اخلاقیترین ارتش جهان است، به اقدام قاطع علیه ایران و نیروهای نیابتی آن که خاورمیانه و سراسر جهان را تهدید میکنند، ادامه خواهند داد.»
بنیامین نتانیاهو همچنین رجب طیب اردوغان را «دیکتاتوری یهودستیز» توصیف کرد که به گفته او صلاحیت انتقاد از اسرائیل را ندارد.
نخستوزیر اسرائیل در این بیانیه گفت: «دیکتاتور یهودستیز اردوغان که در حال نسلکشی علیه کردهاست، از سازمان «تروریستی» حماس حمایت میکند، مردم خود را سرکوب میکند و مخالفان سیاسی را زندانی میکند، آخرین کسی است که میتواند برای اسرائیل موعظه اخلاقی کند.»
عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی و مجروح جنگ ایران و عراق، در پیامی صوتی از زندان مرکزی اصفهان از شکنجه بازداشتشدگان انقلاب ملی خبر داد.
او گفت از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ همراه با تعدادی از بازداشتشدگان در یک سلول نگهداری شده و آثار شکنجه را بر بدن برخی زندانیان دیده است.
به گفته او، این زندانیان فرشاد امینی، رحمان کیانی، آرمان کیانی، ستار زارعی، اکبر نجسی، حمیدرضا عباسیان، یونس فلاح، محمدحسن صدیون، کامران خاکی، محسن تاکش، محسن رنجبر، مالک صادقی، دانیال شریفی، امین بخشیان، امیرحسین کاظمی، امیرحسین ثاقیانی، محمدباقر خوشایند، علی حاجکاظمی، محمد نیکبخت و محمد محمدی هستند.
مرتضوی از ضربوشتم، بازجوییهای خشن، قطع ارتباط با خانواده، سلولهای تنگ، محدودیت هواخوری و رفتارهای تحقیرآمیز بهعنوان بخشی از فشارها نام برده و در پایان خواستار مجازات عاملان و اجرای اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی شده است.