متن قطعنامه که از سوی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، چهارشنبه با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع در نشست غیرعلنی شورای حکام به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رای منفی و ونزوئلا اجازه شرکت در رای‌گیری را نیافت.

قطعنامه شورای حکام از تهران می‌خواهد فورا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و اجازه دهد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون هیچ محدودیتی از همه تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند.

این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است آمار دقیق مواد هسته‌ای خود را از جمله درباره بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند.

این قطعنامه تنها چند ساعت پس از آن تصویب شد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی حملات نظامی متقابلی را انجام دادند. این حملات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد ناگزیر باید به اقدام جمهوری اسلامی در سرنگون کردن یک بالگرد آپاچی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز پاسخ داده شود.

حملات اسرائیل و آمریکا در خرداد ماه سال گذشته شماری از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران را نابود کرد یا به آنها به‌شدت آسیب رساند، اما تصور می‌شود بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی‌شده تولیدشده در این تاسیسات، از جمله موادی که به سطح غنای نزدیک به درجه تسلیحاتی رسیده بودند، همچنان باقی مانده‌اند.

جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعی درباره سرنوشت این مواد در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نداده و همچنین اجازه نداده است بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران‌شده بازگردند و وضعیت آنها را بررسی کنند.

ایالات متحده رهبری تلاش‌ها برای تصویب این قطعنامه را بر عهده داشت، اما جمهوری اسلامی این اقدام را «تطهیر و سفیدنمایی تجاوز نظامی» توصیف کرده است؛ زیرا به گفته تهران، بازرسان آژانس پیش از حملات نظامی به این تاسیسات دسترسی داشته‌اند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوشنبه ۱۸ خرداد در حاشینه نشست شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال، بر لزوم نقش‌آفرینی این نهاد در هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تاکید کرد و هشدار داد توافقی که فاقد سازوکار موثر راستی‌آزمایی باشد، در عمل «توهمی از توافق» خواهد بود.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی خارج از چارچوب نظارتی آژانس گفت: «دو طرف می‌توانند هر توافقی که می‌خواهند داشته باشند، اما امیدوارم چنین کاری انجام ندهند.»

گروسی افزود: «فکر می‌کنم خود آنها نیز آگاه باشند که توافقی که راستی‌آزمایی مناسب بخشی از آن نباشد، در واقع توهمی از توافق است، زیرا نمی‌دانید آیا طرف مقابل به تعهدات و مفاد توافق پایبند بوده است یا خیر.»

واکنش جمهوری اسلامی

نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اولین واکنش به تصویب این قطعنامه‌ در شورای حکام گفت تهران درباره واکنش مقتضی به این قطعنامه تصمیم خواهد گرفت.

پیش‌تر خبرگزاری رویترز احتمال داده بود که متن تهیه‌شده از سوی آمریکا خطر پیچیده‌تر کردن مذاکرات جاری به میانجیگری پاکستان را در پی دارد زیرا جمهوری اسلامی معمولا در واکنش به قطعنامه‌هایی که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه آن صادر می‌شود، با تشدید فعالیت‌های هسته‌ای یا کاهش همکاری‌های خود دست به اقدام تلافی‌جویانه زده است.

شورای حکام یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و متشکل از ۳۵ کشور عضو است که درباره مسائل مهم آژانس، از جمله پرونده هسته‌ای کشورها، قطعنامه‌ها و ارجاع احتمالی پرونده‌ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم‌گیری می‌کند.

قطعنامه‌های پیشین شورای حکام آژانس درباره ایران که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بودند، با اکثریت قاطع تصویب شده‌اند. یکی از این قطعنامه‌ها که در آبان ۱۴۰۴ تصویب شد ، از ایران خواسته بود «بی‌درنگ» آژانس را از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تاسیسات آسیب‌دیده خود مطلع کند. جمهوری اسلامی هنوز به این خواسته آژانس پاسخ نداده است.

سه قطعنامه دیگر این نهاد که ۲۹ آبان ۱۴۰۴ ، ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، یک آذر ۱۴۰۳ تصویب شده بود محتوایی مشابه داشت. در قطعنامه خرداد ۱۴۰۴ تاکید شده بود که تهران با انباشت اورانیوم با غنای بالا و محدود کردن دسترسی بازرسان، تعهدات پادمانی خود را نقض کرده و باید فورا همکاری با آژانس را از سر بگیرد.

قطعنامه آذر ۱۴۰۳ نیز ضمن درخواست از تهران مبنی بر همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد می‌‌خواست که گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.

جمهوری اسلامی پس از تصویب این قطعنامه‌ها با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، آنها را «غیرقانونی» خوانده بود.