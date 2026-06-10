ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «ما از جنگیدن با بازندهها نمیترسیم.»
او افزود: «همین الان هم تابوتهای آمریکایی بسیار بیشتر از آن چیزی است که ترامپ میگوید و بیشتر هم خواهد شد چرا که جنگ اینبار حتی به منطقه هم محدود نخواهد شد.»
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در پایان نوشت: «خواهیم دید چه میشود.»
تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع در دفتر نخستوزیری اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همزمان با تشدید تنشها با جمهوری اسلامی و وعده ترامپ برای حملات بیشتر، «هماهنگی کامل» دارند.
این منبع گفت نخستوزیر اسرائیل و رییسجمهوری آمریکا یک روز در میان و گاهی هر روز با یکدیگر گفتوگو میکنند و «کاملا هماهنگ» هستند.
تایمز اسرائیل نوشت دو رهبر اوایل این هفته ظاهرا دچار اختلاف شده بودند؛ زمانی که ترامپ پس از حملات موشکی بالستیک جمهوری اسلامی از نتانیاهو خواست تنش را تشدید نکند، اما اسرائیل با وجود این، حملاتی انجام داد.
بر اساس این گزارش، ترامپ پس از سرنگونی یک بالگرد آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی بر فراز تنگه هرمز، موضع سختتری در برابر تهران گرفته است، هرچند تلاش برای دستیابی به توافق دیپلماتیک را کنار نگذاشته؛ توافقی که او امروز آن را «کاملا مذاکرهشده» توصیف کرد.
خبرگزاری رویترز بر اساس یک نظرسنجی گزارش داد تولید نفت اوپک در ماه مه، تحت تاثیر محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و کاهش صادرات تولیدکنندگان خلیج فارس به دلیل بسته شدن عملی تنگه هرمز، به پایینترین سطح در بیش از دو دهه گذشته، دستکم از سال ۲۰۰۰ تاکنون رسیده است.
خبرگزاری رویترز بر اساس یک نظرسنجی گزارش داد تولید نفت اوپک در ماه مه، تحت تاثیر محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و کاهش صادرات تولیدکنندگان خلیج فارس به دلیل بسته شدن عملی تنگه هرمز، به پایینترین سطح در بیش از دو دهه گذشته رسید.
بر اساس این گزارش، تولید ۱۱ عضو اوپک در ماه مه با کاهش روزانه یک میلیون و ۶۰ هزار بشکهای نسبت به ماه قبل، به ۱۶ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسید؛ پایینترین رقم ماهانه از دستکم سال ۲۰۰۰ تاکنون.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده و صادرات نفت خام و میعانات گازی آن به پایینترین سطح در دستکم شش سال گذشته رسیده است.
این آمار امارات متحده عربی را شامل نمیشود که از اول ماه مه از اوپک خارج شده است. به گفته منابع رویترز، تولید عربستان سعودی نیز کاهش یافت، اما عراق، ونزوئلا و نیجریه تولید خود را افزایش دادند.
رویترز افزود هشت عضو اوپکپلاس توافق کرده بودند تولید خود را در ماه مه افزایش دهند، اما جنگ جمهوری اسلامی و محاصره آمریکا این تصمیم را غیرممکن کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه تروث سوشال اعلام کرد ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک «ماموریت محرمانه» برای حمایت از نفتکشها و کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اجرا کند.
او افزود در نتیجه این عملیات، بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و وارد بازار آزاد شده و بیش از ۲۰۰ کشتی تجاری نیز با امنیت از این آبراه عبور کردهاند.
ترامپ افزود: «این تلاش بسیار موفقیتآمیز به این دلیل بود که ایالات متحده آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد، نه جمهوری اسلامی.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی «شکست خوردهاند» و اقتصاد این کشور «از دست رفته است» و افزود: «کار جمهوری اسلامی تمام است.»
دنی دانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، در شبکه ایکس نوشت شکایتی رسمی درباره حملات موشکی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در یمن و لبنان، به رییس شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است.
او گفت در حالی که جمهوری اسلامی «به زبان دیپلماسی» سخن میگوید، همچنان به شلیک موشک به غیرنظامیان و هدایت نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه ادامه میدهد.
دانون افزود تلاشهای جمهوری اسلامی برای توجیه اقدامات تهاجمیاش، به آن مشروعیت نخواهد داد.
او تاکید کرد اسرائیل به اتخاذ تمام اقدامات لازم و قانونی برای دفاع از خود و شهروندانش ادامه خواهد داد.
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مردم ایران گفت: «ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد.»
او افزود: «چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت: «ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایشهای تبلیغاتی به خیابان فرستاده میشوند، مصممتر و استوارتریم.»