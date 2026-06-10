خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس گفت که آمریکا در جنگ اقتصادی و نظامی شکست خواهد خورد و جمهوری اسلامی تنها زمانی مذاکره را میپذیرد که خواستههای «ملت ایران» دیکته شود.او افزود: «ما در یک جنگ تمامعیار قرار داریم و حتی یک ساعت هم بدون جنگ نبودهایم.»
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی لبنان گزارش داد حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان چهارشنبه دستکم ۱۳ نفر را کشت.
این حملات در حالی انجام شد که اسرائیل به عملیات خود علیه حزبالله ادامه داده و این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز از حملات تازه علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داده است.
خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد ۹ نفر در روستای دیر دبا، در هشت کیلومتری شرق شهر صور، جان باختهاند.
تصاویر رویترز نیز خودروهای در حال سوختن را در شهر صیدا در جنوب لبنان پس از یک حمله هوایی اسرائیل نشان میدهد.
بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون نزدیک به سه هزار و ۷۰۰ نفر در حملات اسرائیل در لبنان کشته شدهاند که ۷۳۰ نفر از آنها زنان، کودکان یا نیروهای امدادی بودهاند. مقامهای لبنانی همچنین میگویند حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این کشور آواره شدهاند.
ارتش لبنان اعلام کرد یک سرباز این کشور نیز چهارشنبه بر اثر جراحات ناشی از حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ جان خود را از دست داده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد وزارت خارجه هند اعلام کرده است پس از حمله به نفتکش «ستهبلو» در نزدیکی سواحل عمان، ۲۱ دریانورد هندی نجات یافتهاند اما سه دریانورد هندی دیگر همچنان مفقود هستند.
وزارت خارجه هند در بیانیهای اعلام کرد: «حمله به کشتی تجاری ستهبلو در نزدیکی سواحل عمان را که چهارشنبه رخ داد، محکوم میکنیم.»
این وزارتخانه افزود سفارت هند در عمان وضعیت را از نزدیک دنبال میکند و با مقامهای عمانی در عملیات جاری جستوجو و نجات هماهنگ است.
رویترز به نقل از مقامهای دریایی گزارش داد این نفتکش حامل فرآوردههای نفتی هدف حملهای موشکی قرار گرفته که گمان میرود از سوی آمریکا انجام شده باشد.
مصطفی خوشچشم، کارشناس حکومتی مسائل استراتژیک، در یک برنامه تلویزیونی گفت نظامیان جمهوری اسلامی تحت فشارند، زیرا تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از پولهایی که تحت عنوان «پاداش جنگ» اختصاص داده شده بود به دست آنها رسیده است.
او افزود هر وزیری که توانسته، از این پول «کنده است».
بیش از ۱۰۰ روز از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گذشته و تجمعهای شبانه حامیان حکومت در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که شهروندان بارها از اختلال در آرامش شبانه و مزاحمتهای ناشی از این تجمعها انتقاد کردهاند، اما مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه برگزاری آنها تاکید دارند.
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» به این موضوع میپردازد
وزارت خارجه اسرائیل از بیانیه مشترک ۲۲ کشور علیه آنچه فعالیتهای «تروریستی» جمهوری اسلامی خوانده شد استقبال کرد و تهران را تهدید شماره یک امنیت جهانی دانست.
آمریکا، بریتانیا و ۲۰ کشور دیگر پیشتر اعلام کردند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی باید طرحریزی برای کشتن، ربودن و آزار افراد در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا را متوقف کنند.
این بیانیه مورد حمایت آلبانی، استرالیا، بلژیک، بلغارستان، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه، فنلاند، آلمان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال و سوئد قرار گرفت.