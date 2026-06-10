مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت جمهوری اسلامی همواره آماده تعامل و گفت‌وگوی سازنده بوده است، اما هرگز زیاده‌خواهی و تحمیل را نمی‌پذیرد.

او این اظهارات را در نشست «چالش‌های اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» مطرح کرد.

مسعود پزشکیان افزود: «اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود دست یابند و با همت و همراهی همه بخش‌ها، تحریم‌ها، فشارها و محدودیت‌های تحمیلی را پشت سر خواهیم گذاشت.»