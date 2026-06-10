به گزارش دانشجویان متحد، ۱۰ تن از دانشجویان دانشگاه سجاد مشهد در ارتباط با پروندههای مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، از سوی کمیته انضباطی به دو و نیم تا چهار سال محرومیت از تحصیل محکوم شدند.
در این گزارش آمده است یکی از دانشجویان با اتهامهای «اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامههای دانشگاه» و «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه» به دو و نیم سال منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده است؛ حکمی که ترم جاری را نیز شامل میشود.
همچنین در رای صادره تاکید شده است که در صورت «ابراز ندامت و پشیمانی»، اجرای محرومیت مربوط به ترم جاری قطعی خواهد شد و اجرای حکم مربوط به ترم پاییز به حالت تعلیق درخواهد آمد.