مارک وارنر، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا آمریکا، در گفت‌وگو با مرضیه حسینی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، درباره آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت به نظر نمی‌رسد «عملا آتش‌بس چندانی» وجود داشته باشد.

او افزود دونالد ترامپ طی چند هفته گذشته دست‌کم ۳۰ بار اعلام کرده جنگ پایان یافته، اما «آشکارا چنین نیست».

وارنر با انتقاد از سیاست دولت ترامپ گفت این وضعیت نتیجه آغاز «یک جنگ انتخابی بدون داشتن برنامه‌ای جامع» است.

این سناتور دموکرات با اشاره به بحث‌ها درباره احتمال اقدام نیروی دریایی آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت چنین اقدامی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، اما بهتر است با مشارکت متحدان و شرکای بین‌المللی انجام شود تا به جای یک رویارویی دوجانبه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، تلاشی مشترک برای باز نگه داشتن این آبراه حیاتی برای جهان باشد.

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او همچنین گفت رویکرد تحقیرآمیز ترامپ در قبال متحدان آمریکا، اشتیاق چندانی برای چنین همکاری‌هایی باقی نگذاشته است.

وارنر در پاسخ به سوالی درباره احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفت نشانه‌ای از پیشرفت جدی در مذاکرات نمی‌بیند.

او افزود چهار هدف اصلی مطرح‌شده شامل تغییر حکومت، خارج کردن اورانیوم غنی‌شده، از بین بردن توان موشکی جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز بوده است، اما به گفته او حکومت کنونی حتی از رهبر پیشین نیز تندروتر شده، مسیر روشنی برای انتقال اورانیوم غنی‌شده وجود ندارد، جمهوری اسلامی همچنان موشک در اختیار دارد و تنگه هرمز نیز همچنان بسته است.