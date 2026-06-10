یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در یک پیام ویدیویی گفت: «نبرد با جمهوری اسلامی پایان نیافته است، اگر آنها حمله کنند، ضربه سختی دریافت خواهند کرد و ارتش آماده اقدام گسترده در ایران است.»او ادامه داد: «در هفتههای اخیر خاورمیانه در برابر چشمان ما در حال تغییر است. در همین روزها با افتخار میبینیم نیروهای قهرمان ما در عمق لبنان علیه سازمان تروریستی حزبالله، که به نیابت از حکومت ایران عمل میکند، اقدام میکنند و ضربات سنگینی بر آن وارد میکنند.»
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مردم ایران گفت: «ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد.»
او افزود: «چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت: «ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایشهای تبلیغاتی به خیابان فرستاده میشوند، مصممتر و استوارتریم.»
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیهای که در اختیار رسانههای ایران قرار داد، برگزاری جلسات صحن مجلس بهصورت حضوری و محرمانه را «تقریبا غیرممکن» خوانده و نوشته است که شرایط کشور مهیای عادیسازی جلسات مجلس بهصورت حضوری نیست و رسانهها نباید از تعطیلی مجلس سخن بگویند.
این اطلاعیه که عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد خطاب به «مدیران و سردبیران رسانهها» منتشر شد، از آنها خواسته است برای «رفع برخی ابهامات» درباره برگزار نشدن جلسات صحن مجلس، توضیحات شورای عالی امنیت ملی را به اطلاع مردم برسانند.
در ابتدای این اطلاعیه آمده است پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» و با توجه به «ملاحظات امنیتی موجود»، جلسه صحن علنی مجلس به شکل متعارف خود برگزار نشده و همین موضوع به گفته این شورا، «برخی شبهات و اقدامات منفی» ایجاد کرده است.
شورای عالی امنیت ملی در توضیح علت مخالفت با برگزاری حضوری جلسات مجلس نوشته است تجمع نمایندگان زیر یک سقف، در شرایط جنگی، میتواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.
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یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت حملات شامگاه سهشنبه به جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن اهرم فشار انجام شد، اما بهگونهای تنظیم شد که کسی کشته نشود و امکان دستیابی به توافق از بین نرود.
دو مقام ارشد کاخ سفید به اکسیوس گفتند حتی اگر برخورد میان بالگرد آپاچی آمریکا و پهپاد ایرانی تصادفی بوده باشد، آمریکا باید واکنش نشان میداد تا نشان دهد اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را نمیپذیرد.
یکی از این مقامها به اکسیوس گفت: «اگر پاسخ نمیدادیم، ضعیف به نظر میرسیدیم و این موضوع بر موضع ما در مذاکرات با جمهوری اسلامی تاثیر منفی میگذاشت.»
یک منبع منطقهای به اکسیوس گفت: «به ایرانیها گفتیم با حمله به اسرائیل اشتباه بزرگی مرتکب شدند، زیرا به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، فرصت دادند مذاکرات را مختل کند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت اگر جمهوری اسلامی توافق صلح را امضا نکند، ایالات متحده «ضرباتی بسیار سنگین» به ایران وارد خواهد کرد. او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «دیروز ضربه سختی به آنها زدیم و امروز هم دوباره ضربه سختی خواهیم زد.»
ترامپ عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد در حاشیه مراسم امضای لایحه تامین بودجه اجرای سیاستهای مهاجرتی در اتاق بیضی کاخ سفید، در پاسخ به این سوال که آیا حمله به تاسیسات انرژی ایران را بررسی میکند، از ارائه اطلاعات دقیق خودداری کرد و گفت اگر بخواهد، میتواند «آنها را از کار بیندازد».
او افزود که تا پیش از حملات نخواهد گفت که آیا «پلها و نیروگاهها» در فهرست اهداف حملات بعدی قرار دارند یا نه.
همزمان، تایمز اسرائیل به نقل از «یک منبع آگاه در دفتر نخستوزیر» نوشت که بنیامین نتانیاهو و ترامپ در بحبوحه تشدید تنشها با حکومت ایران «کاملا هماهنگ» هستند.
این منبع گفت: «نخست وزیر و رییسجمهوری هر روز، گاهی هر روز، با هم صحبت میکنند و کاملا هماهنگ هستند.»
در روزهای گذشته گزارشهایی غیررسمی، به نقل از مقامهای آگاه، از بروز اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو حکایت داشت. در این گزارشها آمده بود ترامپ از ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان ناراضی است و با لحنی تند از نخستوزیر اسرائیل انتقاد کرده است.
خشم ترامپ از «تعلل» جمهوری اسلامی
ترامپ در این مراسم بار دیگر گفت که دو طرف به توافقی نزدیک شده بودند که مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای میشد، اما در ادامه افزود: «ایران در امضای این توافق تعلل کرده است آنها ما را سادهلوح فرض میکنند.»
او تاکید کرد توافق با حکومت ایران «بهطور کامل مذاکره شده» است، اما تهران در امضای آن تعلل میکند، چون میداند امتیازهایی که باید بدهد تا چه اندازه «چشمگیر» است.
رییسجمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد کشورش خواهان توافقی «کارآمد و معنادار» است.
ترامپ پیش از این جلسه در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نیز به وقتکُشی جمهوری اسلامی در مذاکرات اشاره کرده و نوشته بود: «آنها برای مذاکره بر سر توافقی که میتوانست برایشان عالی باشد، بیش از حد تعلل کردهاند و حالا باید بهای آن را بپردازند.»
او در بخشهایی از سخنانش در کاخ سفید به موضوع سرنگون شدن بالگرد آمریکایی بهدست جمهوری اسلامی پرداخت و تاکید کرد اگر خلبانان بر اثر «بمبی که در هلیکوپتر گیر کرده بود و منفجر نشد» آسیب دیده بودند، ایران با واکنش تلافیجویانه «بسیار شدیدتری» روبهرو میشد.
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وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه دور تازهای از تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی را علیه شش فرد و چهار نهاد، از جمله برخی مرتبط با چین، اعمال کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد افراد و نهادهای تازه تحریمشده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، سجاد احدزاده و منوچهر گلچین، مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، را در فهرست تحریمهای ثانویه قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین لیو بویو و شو لیچون را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و منگ شائوپی را به دلیل ارتباط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد
بنا بر این گزارش وانگ هونگی نیز به دلیل ارتباط با یک شرکت تحریم شده در فهرست تحریمهای ثانویه قرار گرفته است.