دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفت وقتی این درگیری پایان یابد، قیمت نفت بهشدت کاهش خواهد یافت.
او افزود هر شب میلیونها بشکه نفت (از تنگه هرمز) خارج میکنیم. امروز برای نخستین بار این را اعلام میکنم. حالا که آنها متوجه شدهاند، میتوانم بگویم.
ترامپ ادامه داد برخی پیشبینی میکردند بازار سهام پس از این حملات تا ۲۵ درصد سقوط کند، اما جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای «ارزشش را داشت».
او همچنین گفت نگران بود قیمت نفت تا ۲۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد، اما اکنون حدود ۸۵ دلار است.
اوفک، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC)، اعلام کرد چند فرد و شرکت جدید را بهدلیل ارتباط با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده و دامنه تحریمهای برخی افراد و نهادهای از پیش تحریمشده را نیز گسترش داده است.
بر اساس اطلاعیهای که چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد، سجاد احدزاده، شهروند ایرانی متولد تهران، منوچهر گلچین، شهروند ایرانی مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، لیو بویو، شو لیچون، منگ شائوپی و وانگ هونگی شهروندان چینی را بهدلیل ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریمها افزوده شدند.
وزارت خزانهداری همچنین چهار شرکت داموس تریدینگ (Domus Trading HK Limited) مستقر در هنگکنگ، موستاد شانگهای اینترنشنال (Mustad Shanghai International Trade Co. Ltd.) در چین، شانگشون هنگکنگ (Shangshun Hong Kong Ltd) در هنگکنگ و سولوس اینترنشنال (Solos International Limited) را تحریم کرد.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکتها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران یا افراد تحریمشده مرتبط بودهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین دامنه تحریمهای اعمالشده علیه شرکت آرموری آلیانس (Armory Alliance LLC) در بلاروس و همچنین مرکز همکاریهای نوآوری و فناوری ایران (Center for Innovation and Technology Cooperation – CITC) را گسترش داد و آنها را تحت برنامه تحریمهای مرتبط با تسلیحات متعارف جمهوری اسلامی قرار داد.
محمدمهدی ملکی، شهروند ایرانی مرتبط با مرکز همکاریهای نوآوری و فناوری ایران، نیز مشمول گسترش تحریمها شد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تمامی افراد و نهادهای نامبرده علاوه بر تحریمهای موجود، مشمول محدودیتهای جدید و در برخی موارد تحریمهای ثانویه نیز خواهند بود.
این اقدام در چارچوب سیاستهای واشینگتن برای مقابله با فعالیتهای مرتبط با برنامههای نظامی، موشکی و تسلیحاتی ایران انجام شده است.
ساعاتی پس از حمله تلافیجویانه آمریکا سپاه پاسداران، ترامپ با انتقاد از طولانی شدن مذاکرات تهدید کرد که به زیرساختهای ایران حمله خواهد کرد.در عین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت امریکا یا باید تسلیم موشکهای جمهوری اسلامی شود یا دیپلماتهایش.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
مارک وارنر، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا آمریکا، در گفتوگو با مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت به نظر نمیرسد «عملا آتشبس چندانی» وجود داشته باشد.
او افزود دونالد ترامپ طی چند هفته گذشته دستکم ۳۰ بار اعلام کرده جنگ پایان یافته، اما «آشکارا چنین نیست».
وارنر با انتقاد از سیاست دولت ترامپ گفت این وضعیت نتیجه آغاز «یک جنگ انتخابی بدون داشتن برنامهای جامع» است.
این سناتور دموکرات با اشاره به بحثها درباره احتمال اقدام نیروی دریایی آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت چنین اقدامی میتواند موفقیتآمیز باشد، اما بهتر است با مشارکت متحدان و شرکای بینالمللی انجام شود تا به جای یک رویارویی دوجانبه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، تلاشی مشترک برای باز نگه داشتن این آبراه حیاتی برای جهان باشد.
او همچنین گفت رویکرد تحقیرآمیز ترامپ در قبال متحدان آمریکا، اشتیاق چندانی برای چنین همکاریهایی باقی نگذاشته است.
وارنر در پاسخ به سوالی درباره احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفت نشانهای از پیشرفت جدی در مذاکرات نمیبیند.
او افزود چهار هدف اصلی مطرحشده شامل تغییر حکومت، خارج کردن اورانیوم غنیشده، از بین بردن توان موشکی جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز بوده است، اما به گفته او حکومت کنونی حتی از رهبر پیشین نیز تندروتر شده، مسیر روشنی برای انتقال اورانیوم غنیشده وجود ندارد، جمهوری اسلامی همچنان موشک در اختیار دارد و تنگه هرمز نیز همچنان بسته است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در شبکه ایکس نوشت نیروهای آمریکایی، ۹ ژوئن، برابر با ۱۹ خرداد، برای دومین روز متوالی یک نفتکش را در خلیج عمان از کار انداختند؛ زیرا به گفته سنتکام، این کشتی با تلاش برای انتقال نفت از جمهوری اسلامی، محاصره جاری را نقض کرده بود.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در شبکه ایکس نوشت نیروهای آمریکایی ساعت ۱۱:۱۴ شب ۹ ژوئن، برابر با ۱۹ خرداد، برای دومین روز متوالی یک نفتکش را در خلیج عمان از کار انداختند؛ زیرا به گفته سنتکام، این کشتی با تلاش برای انتقال نفت از جمهوری اسلامی، محاصره جاری را نقض کرده بود.
سنتکام اعلام کرد نفتکش «ستهبلو» با پرچم پالائو هنگام عبور از خلیج عمان از کار انداخته شد.
بر اساس این بیانیه، پس از آنکه خدمه کشتی بارها از اجرای دستورهای نیروهای آمریکایی خودداری کردند، یک هواپیمای آمریکایی با مهمات هدایتشونده دقیق، اتاق موتور کشتی را هدف قرار داد.
سنتکام افزود از زمان آغاز محاصره در ۱۳ آوریل، برابر با ۲۴ فروردین، نیروهایش هشت کشتی ناقض دستورها را از کار انداخته، مسیر ۱۳۴ کشتی را که از دستورها تبعیت کردهاند تغییر داده و به ۴۲ کشتی حامل کمکهای بشردوستانه اجازه عبور دادهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در در کاخ سفید، گفت جمهوری اسلامی «به هیچوجه» نباید سلاح هستهای داشته باشد و نخواهد داشت و افزود مقامهای جمهوری اسلامی نیز با این موضوع موافقت کردهاند. او گفت تنها کاری که جمهوری اسلامی باید انجام دهد امضای توافق است.
رییسجمهوری آمریکا افزود توافق «کاملا مذاکره و نهایی شده» است، اما جمهوری اسلامی همچنان در حال وقتکشی است. او گفت: «چند روز دیگر هم به آنها فرصت میدهیم، چون این یک سند مهم و معنادار است و آنها میدانند وقتی آن را امضا کنند، تعهدی جدی ایجاد میشود.»
ترامپ بار دیگر برجام را هدف انتقاد قرار داد و گفت: «توافق اوباما، برجام، یکی از بدترین و احمقانهترین اسنادی بود که تا به حال دیدهام.»
او در پاسخ به سوالی درباره احتمال درگیری میان اسرائیل و ترکیه گفت رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، «دوست بسیار خوب» اوست و دو طرف همکاری خوبی با یکدیگر داشتهاند. ترامپ اردوغان را «رهبری قدرتمند» توصیف کرد و گفت از احتمال درگیری میان اسرائیل و ترکیه اطلاعی ندارد، اما اگر چنین موضوعی مطرح شود با طرفها تماس خواهد گرفت.
ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی از برخی اقدامات اخیر آمریکا اطلاعی نداشته و افزود آمریکا چند شب پیش ۲۲ کشتی را در تاریکی و بدون چراغ جابهجا کرده است. او گفت جمهوری اسلامی «دیگر رادار ندارد» زیرا آمریکا سامانههای آن را نابود کرده است.
او در ادامه گفت زمانی که تصمیم به حمله گرفت، به اطرافیانش گفته بود اقتصاد آمریکا در بهترین وضعیت قرار دارد، بازار سهام و حسابهای بازنشستگی به رکوردهای تاریخی رسیدهاند، اما جمهوری اسلامی بهزودی به سلاح هستهای دست خواهد یافت و به همین دلیل باید اقدام نظامی انجام شود.
ترامپ افزود آمریکا با بمبافکنهای بی-۲ به جمهوری اسلامی حمله کرده است. او این عملیات را «بسیار شجاعانه» و «کاملا موفقیتآمیز» توصیف کرد و گفت پس از آن «مرحله دوم» نیز باید انجام میشد.
رییسجمهوری آمریکا گفت برخی پیشبینی میکردند بازار سهام پس از این حملات تا ۲۵ درصد سقوط کند، اما جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای «ارزشش را داشت». او همچنین گفت نگران بود قیمت نفت تا ۲۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد، اما اکنون حدود ۸۵ دلار است.
ترامپ در ادامه گفت نیروی دریایی جمهوری اسلامی «از بین رفته» و ۱۵۹ شناور آن در کف دریا قرار دارند. او افزود جمهوری اسلامی دیگر نیروی هوایی ندارد، هواپیماهایش نابود شدهاند، بخش عمده پهپادها، توان تولید پهپاد و موشکهایش از بین رفتهاند و رهبری جمهوری اسلامی نیز جایگزین شده است.
او در پایان گفت فکر میکند جمهوری اسلامی خواهان توافق خواهد بود، اما افزود: «خواهیم دید چه اتفاقی میافتد.» ترامپ همچنین گفت با پایان جنگ، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.