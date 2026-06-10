رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحلهای رسیده است که به گفته او ترکیه را نیز تهدید میکند.
او در ادامه افزود حضور دونالد ترامپ در نشست ناتو در آنکارا برای حفظ وحدت این ائتلاف اهمیت دارد.
اردوغان با اشاره به آنچه «توهم سرزمین موعود» خواند، گفت ترکیه از هدف نهایی آگاه است و اجازه تحقق آن را نخواهد داد و هیچکس نباید به دنبال ماجراجویی باشد.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «مردم مطمئن باشند جمهوری اسلامی دست از لبنان برنمیدارد، زیرا اگر دشمن کار لبنان و حزبالله را یکسره کند، سپس به سراغ ما میآید.»
او افزود برای حمایت از لبنان، تقسیم کار در اتاق جنگ جمهوری اسلامی انجام شده است.
رضایی همچنین گفت اگر لازم باشد، جمهوری اسلامی به صورت مستقیم در جنوب لبنان ورود خواهد کرد و از بازگشت به صحنه جنگ هراسی ندارد.
آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، با اعلام همبستگی با کویت در برابر حملات جمهوری اسلامی گفت دیپلماسی تنها مسیر دستیابی به امنیت و ثبات در خاورمیانه است.
او در پیامی در ایکس نوشت در گفتوگو با شیخ صباح خالد الحمد الصباح، ولیعهد کویت، حمایت کامل اروپا از کویت را ابراز کرده است.
رییس شورای اروپا از همه طرفها خواست در مسیر دیپلماتیک باقی بمانند و افزود اتحادیه اروپا خواهان ادامه تعامل سیاسی برای کاهش تنشها است.
او همچنین با اشاره به چهلمین سال روابط اتحادیه اروپا و کویت، ابراز امیدواری کرد همکاریهای دو طرف در آینده نزدیکتر شود.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، گفت خاورمیانه امروز با زمانی که او مسئولیت خود را آغاز کرد تفاوت اساسی دارد.
او افزود در این دوره تغییراتی رخ داد که حتی تصور آن هم دشوار بود و این تحولات بر وضعیت امنیتی و جایگاه منطقهای اسرائیل اثر گذاشت.
زمیر گفت پیامدهای این تغییرات در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
ایال زمیر در بهمنماه ۱۴۰۳ به عنوان رییس ستاد کل ارتش اسرائیل منصوب شد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم معارفه دبیر نظامی جدید نخستوزیر اسرائیل در مقر «رابین» در تلآویو، درباره تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی هشدار داد.
او با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت هر اقدام جمهوری اسلامی برای تهدید اسرائیل یا پیوند دادن جبهههای مختلف منطقه با واکنش قاطع این کشور روبهرو خواهد شد.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین از جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای جلوگیری از تشدید تنشها و تضمین احترام به حقوق بینالملل نقش فعالتری ایفا کند.
پارلمان عرب با صدور بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آن را تهدیدی برای ثبات منطقه و نقض حاکمیت کشورهای عربی دانست.
محمد بن احمد الیمحی، رییس پارلمان عرب، گفت این اقدامات تشدیدی جدی و مغایر با اصول حاکم بر روابط میان کشورهای همسایه است. او افزود حمله به خاک هر کشور عربی چالشی برای امنیت جمعی منطقه به شمار میرود.
در این بیانیه حمایت کامل از اقدامات اردن، بحرین و کویت برای حفاظت از مرزها، منافع ملی و ثبات داخلی اعلام شد.
رییس پارلمان عربی همچنین از جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای جلوگیری از تشدید تنشها و تضمین احترام به حقوق بینالملل نقش فعالتری ایفا کند.