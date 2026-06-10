اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، در واکنش به مصاحبه جوزف عون، رییسجمهوری لبنان با سیانان، از همتای لبنانی خود خواست برای کشوری عاری از حزبالله و ایران «مبارزه کند.»
به گزارش سیانان، هرتزوگ گفت: «اسرائیل نمیتواند هیچ حملهای به شهروندان خود یا هیچ حملهای از آن سوی مرزهایش را بپذیرد. ما حق کامل دفاع از خود را داریم و تا زمانی که ترتیبی روشن برای حفاظت از ملت ما وجود نداشته باشد، حرکت به جلو ممکن نخواهد بود. بنابراین این در دستان شماست؛ برای آن مبارزه کنید.»
هرتزوگ که از شمال اسرائیل و در نزدیکی مرز لبنان سخن میگفت، خطاب به عون و مردم لبنان گفت «دست صلح» به سوی عون دراز میکند و افزود اگر لبنان و اسرائیل بخواهند به سوی صلح حرکت کنند، لبنان «باید از نفوذ» جمهوری اسلامی و حزبالله «آزاد بماند».
اسرائیل مدتهاست معتقد است نیروهای مسلح لبنان برای خلع سلاح حزبالله و دور کردن این گروه از مرز، اقدامات کافی انجام ندادهاند.
هرتزوگ همچنین گفت: «هیچ آرزویی بزرگتر از این نیست که اسرائیلیها بتوانند سوار خودرو شوند و به بیروت بروند؛ این فقط به شما بستگی دارد. حزبالله را در میان خود محکوم کنید، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را کنار بزنید. نترسید؛ بگویید و عمل کنید.»
جوزف عون پیشتر جمهور ی اسلامی و گروه نیابتی آن حزبالله را محکوم کرده بود. عون در آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، فعالیت نظامی حزبالله را غیرقانونی اعلام کرد و این گروه را به اقدام به دستور تهران متهم کرده بود.