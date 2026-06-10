قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد در پی حملات آمریکا به مناطقی در استان هرمزگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی برای تردد هرگونه شناور تجاری و نفتکش بسته شده است.

این قرارگاه بامداد پنجشنبه ۲۱ خرداد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی «حملات ارتش متجاوز آمریکا» به برخی مناطق جنوبی استان هرمزگان، تنگه هرمز از این لحظه برای تردد هر نوع شناور، از جمله نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری، بسته اعلام می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است که «به دلیل ناامنی در منطقه»، هرگونه شناوری که اقدام به تردد در تنگه هرمز کند، هدف قرار خواهد گرفت.

قرارگاه خاتم‌الانبیا همچنین اعلام پیشین آمریکا مبنی بر ادامه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را رد کرد و آن را «کذب» دانست.

