دونالد ترامپ: مقامهای جمهوری اسلامی از او خواستهاند بمباران متوقف شود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد جنگندههای آمریکایی هم اکنون در آسمان ایران در حال عملیات هستند.
او افزود مقامهای جمهوری اسلامی از او خواستهاند بمبارانها متوقف شود و گفت به طور مستقیم با مقامهای ایرانی گفتوگو کرده است.
ترامپ تاکید کرد حملات هوایی به زودی متوقف خواهد شد، اما احتمال انجام حملات بیشتر علیه ایران را رد نکرد. او همچنین گفت اسرائیل در حملات جاری آمریکا علیه اهدافی در ایران نقشی نداشته است.