شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که در اختیار رسانه‌های ایران قرار داد، برگزاری جلسات صحن مجلس به‌صورت حضوری و محرمانه را «تقریبا غیرممکن» خوانده و نوشته است که شرایط کشور مهیای عادی‌سازی جلسات مجلس به‌صورت حضوری نیست و رسانه‎‌ها نباید از تعطیلی مجلس سخن بگویند.

این اطلاعیه که عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد خطاب به «مدیران و سردبیران رسانه‌ها» منتشر شد، از آنها خواسته است برای «رفع برخی ابهامات» درباره برگزار نشدن جلسات صحن مجلس، توضیحات شورای عالی امنیت ملی را به اطلاع مردم برسانند.

در ابتدای این اطلاعیه آمده است پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» و با توجه به «ملاحظات امنیتی موجود»، جلسه صحن علنی مجلس به شکل متعارف خود برگزار نشده و همین موضوع به گفته این شورا، «برخی شبهات و اقدامات منفی» ایجاد کرده است.

شورای عالی امنیت ملی در توضیح علت مخالفت با برگزاری حضوری جلسات مجلس نوشته است تجمع نمایندگان زیر یک سقف، در شرایط جنگی، می‌تواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.

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