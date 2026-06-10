اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: «ما همچنان حامیان تلاشهای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح را هدف قرار میدهیم.»او ادامه داد: «با هیچ نهادی که از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی حمایت کند، مدارا نخواهیم کرد.»وزیر خزانهداری آمریکا اضافه کرد: «تحریمهای ما ماشین جنگی جمهوری اسلامی را متلاشی کرده و از طریق آنها آسیبهای شدیدی به اقتصاد ایران وارد کردهایم.»
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیهای که در اختیار رسانههای ایران قرار داد، برگزاری جلسات صحن مجلس بهصورت حضوری و محرمانه را «تقریبا غیرممکن» خوانده و نوشته است که شرایط کشور مهیای عادیسازی جلسات مجلس بهصورت حضوری نیست و رسانهها نباید از تعطیلی مجلس سخن بگویند.
این اطلاعیه که عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد خطاب به «مدیران و سردبیران رسانهها» منتشر شد، از آنها خواسته است برای «رفع برخی ابهامات» درباره برگزار نشدن جلسات صحن مجلس، توضیحات شورای عالی امنیت ملی را به اطلاع مردم برسانند.
در ابتدای این اطلاعیه آمده است پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» و با توجه به «ملاحظات امنیتی موجود»، جلسه صحن علنی مجلس به شکل متعارف خود برگزار نشده و همین موضوع به گفته این شورا، «برخی شبهات و اقدامات منفی» ایجاد کرده است.
شورای عالی امنیت ملی در توضیح علت مخالفت با برگزاری حضوری جلسات مجلس نوشته است تجمع نمایندگان زیر یک سقف، در شرایط جنگی، میتواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.
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یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت حملات شامگاه سهشنبه به جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن اهرم فشار انجام شد، اما بهگونهای تنظیم شد که کسی کشته نشود و امکان دستیابی به توافق از بین نرود.
دو مقام ارشد کاخ سفید به اکسیوس گفتند حتی اگر برخورد میان بالگرد آپاچی آمریکا و پهپاد ایرانی تصادفی بوده باشد، آمریکا باید واکنش نشان میداد تا نشان دهد اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را نمیپذیرد.
یکی از این مقامها به اکسیوس گفت: «اگر پاسخ نمیدادیم، ضعیف به نظر میرسیدیم و این موضوع بر موضع ما در مذاکرات با جمهوری اسلامی تاثیر منفی میگذاشت.»
یک منبع منطقهای به اکسیوس گفت: «به ایرانیها گفتیم با حمله به اسرائیل اشتباه بزرگی مرتکب شدند، زیرا به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، فرصت دادند مذاکرات را مختل کند.»
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه دور تازهای از تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی را علیه شش فرد و چهار نهاد، از جمله برخی مرتبط با چین، اعمال کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد افراد و نهادهای تازه تحریمشده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، سجاد احدزاده و منوچهر گلچین، مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، را در فهرست تحریمهای ثانویه قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین لیو بویو و شو لیچون را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و منگ شائوپی را به دلیل ارتباط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد
بنا بر این گزارش وانگ هونگی نیز به دلیل ارتباط با یک شرکت تحریم شده در فهرست تحریمهای ثانویه قرار گرفته است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، گفت: «جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکند میان آمریکا و اسرائیل شکاف ایجاد کند، زیرا معتقد است مقابله جداگانه با هر یک آسانتر از رویارویی همزمان با هر دو است.»
او افزود: «اگر آمریکا بار دیگر به این نتیجه برسد که باید توان نظامی سپاه را به شدت تضعیف کند، اسرائیل نیز در این عملیات مشارکت خواهد داشت.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پیامی ویدیویی خطاب به مردم لبنان گفت اسرائیل با آنها در جنگ نیست، بلکه با حزبالله میجنگد؛ گروهی که به گفته او لبنان را «گروگان» گرفته، به فرمان جمهوری اسلامی عمل میکند و از خاک لبنان برای حملات علیه اسرائیل استفاده میکند.
نتانیاهو گفت لبنان پیش از نفوذ جمهوری اسلامی و حزبالله کشوری با آرامش، فرهنگ و رونق بود، اما به گفته او حزبالله و جمهوری اسلامی این کشور را به «کابوس» تبدیل کردهاند و بارها اسرائیل و لبنان را به جنگ کشاندهاند.
او افزود حزبالله «ضعیفتر از همیشه» و اسرائیل «قویتر از همیشه» است و گفت اسرائیل تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار نیروی حزبالله را از میان برده و بهطور نظاممند در حال پاکسازی جنوب لبنان از نیروهای این گروه است. او افزود: «هر جا باشند، آنها را پیدا خواهیم کرد.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت کشورش خواهان صلح با لبنان است؛ صلحی که به گفته او در آن دو ملت بتوانند با هم سرمایهگذاری کنند، بسازند و پیشرفت کنند.
او حزبالله را تنها مانع تحقق این چشمانداز دانست و گفت این گروه «جنگ میخواهد، نه صلح» و «مرگ میخواهد، نه زندگی».
نتانیاهو از مردم لبنان خواست اجازه ندهند آینده آنها به دست «حاکمان دینی قرونوسطایی» رقم بخورد و برای ساختن آیندهای همراه با امنیت و رفاه تلاش کنند.
او افزود پس از برچیده شدن حزبالله، فرصتهای پیش روی لبنان بیپایان و بسیار گسترده خواهد بود.