بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پیامی ویدیویی خطاب به مردم لبنان گفت اسرائیل با آنها در جنگ نیست، بلکه با حزبالله میجنگد؛ گروهی که به گفته او لبنان را «گروگان» گرفته، به فرمان جمهوری اسلامی عمل میکند و از خاک لبنان برای حملات علیه اسرائیل استفاده میکند.
نتانیاهو گفت لبنان پیش از نفوذ جمهوری اسلامی و حزبالله کشوری با آرامش، فرهنگ و رونق بود، اما به گفته او حزبالله و جمهوری اسلامی این کشور را به «کابوس» تبدیل کردهاند و بارها اسرائیل و لبنان را به جنگ کشاندهاند.
او افزود حزبالله «ضعیفتر از همیشه» و اسرائیل «قویتر از همیشه» است و گفت اسرائیل تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار نیروی حزبالله را از میان برده و بهطور نظاممند در حال پاکسازی جنوب لبنان از نیروهای این گروه است. او افزود: «هر جا باشند، آنها را پیدا خواهیم کرد.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت کشورش خواهان صلح با لبنان است؛ صلحی که به گفته او در آن دو ملت بتوانند با هم سرمایهگذاری کنند، بسازند و پیشرفت کنند.
او حزبالله را تنها مانع تحقق این چشمانداز دانست و گفت این گروه «جنگ میخواهد، نه صلح» و «مرگ میخواهد، نه زندگی».
نتانیاهو از مردم لبنان خواست اجازه ندهند آینده آنها به دست «حاکمان دینی قرونوسطایی» رقم بخورد و برای ساختن آیندهای همراه با امنیت و رفاه تلاش کنند.
او افزود پس از برچیده شدن حزبالله، فرصتهای پیش روی لبنان بیپایان و بسیار گسترده خواهد بود.