بر اساس اطلاعیه‌ای که چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد، سجاد احدزاده، شهروند ایرانی متولد تهران، منوچهر گلچین، شهروند ایرانی مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، لیو بویو، شو لیچون، منگ شائوپی و وانگ هونگی شهروندان چینی را به‌دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند.

وزارت خزانه‌داری همچنین چهار شرکت داموس تریدینگ (Domus Trading HK Limited) مستقر در هنگ‌کنگ، موستاد شانگهای اینترنشنال (Mustad Shanghai International Trade Co. Ltd.) در چین، شانگ‌شون هنگ‌کنگ (Shangshun Hong Kong Ltd) در هنگ‌کنگ و سولوس اینترنشنال (Solos International Limited) را تحریم کرد.

به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران یا افراد تحریم‌شده مرتبط بوده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین دامنه تحریم‌های اعمال‌شده علیه شرکت آرموری آلیانس (Armory Alliance LLC) در بلاروس و همچنین مرکز همکاری‌های نوآوری و فناوری ایران (Center for Innovation and Technology Cooperation – CITC) را گسترش داد و آنها را تحت برنامه تحریم‌های مرتبط با تسلیحات متعارف جمهوری اسلامی قرار داد.

محمدمهدی ملکی، شهروند ایرانی مرتبط با مرکز همکاری‌های نوآوری و فناوری ایران، نیز مشمول گسترش تحریم‌ها شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمامی افراد و نهادهای نام‌برده علاوه بر تحریم‌های موجود، مشمول محدودیت‌های جدید و در برخی موارد تحریم‌های ثانویه نیز خواهند بود.

این اقدام در چارچوب سیاست‌های واشینگتن برای مقابله با فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی، موشکی و تسلیحاتی ایران انجام شده است.