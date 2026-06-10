آمریکا، استرالیا، متحدان اروپایی و چند کشور دیگر در بیانیه‌ای مشترک که چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد، توطئه‌های گروه‌های مورد حمایت حکومت ایران برای کشتن مخالفان جمهوری اسلامی، خبرنگاران و جوامع یهودی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا را محکوم کردند.

در این بیانیه که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد، آمده است: «ما در عزم خود برای حفاظت از کشورها و مردم‌ خود در برابر این تهدیدها متحد هستیم. ایران باید فورا این اقدامات را متوقف کند.»

این کشورها به «توطئه‌های مرگبار» و دیگر اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کردند.

آن‌ها همچنین موج اخیر حملات در سراسر اروپا را که گروه طرفدار جمهوری اسلامی با نام حرکه اصحاب الیمن الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفته، محکوم کردند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «تلاش برای کشتن، ربودن، آزار، ارعاب یا هرگونه حمله دیگر به افراد در خاک ما، حاکمیت ملی و هنجارهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند. این اقدامات باید فورا متوقف شود.»

ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال و سوئد این بیانیه را امضا کردند.