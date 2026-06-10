خبرگزاری رویترز بر اساس یک نظرسنجی گزارش داد تولید نفت اوپک در ماه مه، تحت تاثیر محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و کاهش صادرات تولیدکنندگان خلیج فارس به دلیل بسته شدن عملی تنگه هرمز، به پایین‌ترین سطح در بیش از دو دهه گذشته رسید.

بر اساس این گزارش، تولید ۱۱ عضو اوپک در ماه مه با کاهش روزانه یک میلیون و ۶۰ هزار بشکه‌ای نسبت به ماه قبل، به ۱۶ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسید؛ پایین‌ترین رقم ماهانه از دست‌کم سال ۲۰۰۰ تاکنون.

رویترز نوشت جمهوری اسلامی بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده و صادرات نفت خام و میعانات گازی آن به پایین‌ترین سطح در دست‌کم شش سال گذشته رسیده است.

این آمار امارات متحده عربی را شامل نمی‌شود که از اول ماه مه از اوپک خارج شده است. به گفته منابع رویترز، تولید عربستان سعودی نیز کاهش یافت، اما عراق، ونزوئلا و نیجریه تولید خود را افزایش دادند.

رویترز افزود هشت عضو اوپک‌پلاس توافق کرده بودند تولید خود را در ماه مه افزایش دهند، اما جنگ جمهوری اسلامی و محاصره آمریکا این تصمیم را غیرممکن کرد.