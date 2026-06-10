تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع در دفتر نخستوزیری اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همزمان با تشدید تنشها با جمهوری اسلامی و وعده ترامپ برای حملات بیشتر، «هماهنگی کامل» دارند.
این منبع گفت نخستوزیر اسرائیل و رییسجمهوری آمریکا یک روز در میان و گاهی هر روز با یکدیگر گفتوگو میکنند و «کاملا هماهنگ» هستند.
تایمز اسرائیل نوشت دو رهبر اوایل این هفته ظاهرا دچار اختلاف شده بودند؛ زمانی که ترامپ پس از حملات موشکی بالستیک جمهوری اسلامی از نتانیاهو خواست تنش را تشدید نکند، اما اسرائیل با وجود این، حملاتی انجام داد.
بر اساس این گزارش، ترامپ پس از سرنگونی یک بالگرد آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی بر فراز تنگه هرمز، موضع سختتری در برابر تهران گرفته است، هرچند تلاش برای دستیابی به توافق دیپلماتیک را کنار نگذاشته؛ توافقی که او امروز آن را «کاملا مذاکرهشده» توصیف کرد.