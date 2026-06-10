پارلمان عرب با صدور بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آن را تهدیدی برای ثبات منطقه و نقض حاکمیت کشورهای عربی دانست.

محمد بن احمد الیمحی، رییس پارلمان عرب، گفت این اقدامات تشدیدی جدی و مغایر با اصول حاکم بر روابط میان کشورهای همسایه است. او افزود حمله به خاک هر کشور عربی چالشی برای امنیت جمعی منطقه به شمار می‌رود.

در این بیانیه حمایت کامل از اقدامات اردن، بحرین و کویت برای حفاظت از مرزها، منافع ملی و ثبات داخلی اعلام شد.

رییس پارلمان عربی همچنین از جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و تضمین احترام به حقوق بین‌الملل نقش فعال‌تری ایفا کند.