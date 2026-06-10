ترامپ عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد در حاشیه مراسم امضای لایحه تامین بودجه اجرای سیاست‌های مهاجرتی در اتاق بیضی کاخ سفید، در پاسخ به این سوال که آیا حمله به تاسیسات انرژی ایران را بررسی می‌کند، از ارائه اطلاعات دقیق خودداری کرد و گفت اگر بخواهد، می‌تواند «آنها را از کار بیندازد».

او افزود که تا پیش از حملات نخواهد گفت که آیا «پل‌ها و نیروگاه‌ها» در فهرست اهداف حملات بعدی قرار دارند یا نه.

هم‌زمان، تایمز اسرائیل به نقل از «یک منبع آگاه در دفتر نخست‌وزیر» نوشت که بنیامین نتانیاهو و ترامپ در بحبوحه تشدید تنش‌ها با حکومت ایران «کاملا هماهنگ» هستند.

این منبع گفت: «نخست وزیر و رییس‌جمهوری هر روز، گاهی هر روز، با هم صحبت می‌کنند و کاملا هماهنگ هستند.»

در روزهای گذشته گزارش‌هایی غیررسمی، به نقل از مقام‌های آگاه، از بروز اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو حکایت داشت. در این گزارش‌ها آمده بود ترامپ از ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان ناراضی است و با لحنی تند از نخست‌وزیر اسرائیل انتقاد کرده است.

خشم ترامپ از «تعلل» جمهوری اسلامی

ترامپ در این مراسم بار دیگر گفت که دو طرف به توافقی نزدیک شده بودند که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شد، اما در ادامه افزود: «ایران در امضای این توافق تعلل کرده است آنها ما را ساده‌لوح فرض می‌کنند.»

او تاکید کرد توافق با حکومت ایران «به‌طور کامل مذاکره شده» است، اما تهران در امضای آن تعلل می‌کند، چون می‌داند امتیازهایی که باید بدهد تا چه اندازه «چشمگیر» است.

رییس‌جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد کشورش خواهان توافقی «کارآمد و معنادار» است.

ترامپ پیش از این جلسه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نیز به وقت‌کُشی جمهوری اسلامی در مذاکرات اشاره کرده و نوشته بود : «آنها برای مذاکره بر سر توافقی که می‌توانست برایشان عالی باشد، بیش از حد تعلل کرده‌اند و حالا باید بهای آن را بپردازند.»

او در بخش‌هایی از سخنانش در کاخ سفید به موضوع سرنگون شدن بالگرد آمریکایی به‌دست جمهوری اسلامی پرداخت و تاکید کرد اگر خلبانان بر اثر «بمبی که در هلیکوپتر گیر کرده بود و منفجر نشد» آسیب دیده بودند، ایران با واکنش تلافی‌جویانه «بسیار شدیدتری» روبه‌رو می‌شد.

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