خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت صادق زیباکلام، فعال سیاسی و استاد دانشگاه، خبر داد.
به گزارش تسنیم، قرار نظارت قضایی زیباکلام پیشتر به دلیل نقض ممنوعیت فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی تشدید شده بود.
در این گزارش آمده است او با وجود اعلام دادستانی تهران درباره ممنوعیت فعالیت رسانهای، در یک مصاحبه اظهاراتی مطرح کرد که به گفته این خبرگزاری، منجر به اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی شد.
بر اساس این گزارش، صادق زیباکلام صبح چهارشنبه ۲۰ خرداد بازداشت شد.
جاسم محمد البدیوی، دبیر کل شورای همکاری خلیجفارس، در نشست وزیران خارجه این شورا در منامه از هماهنگی کشورهای عضو در مقابله با حملات جمهوری اسلامی قدردانی کرد.
او گفت همکاری امنیتی و دفاعی میان اعضا نقش مهمی در مهار این حملات داشته است.
دبیر کل شورای همکاری خلیجفارس همچنین تاکید کرد بازگشت به مسیر گفتوگو و دیپلماسی برای حل درگیریها ضروری است و باید برای کاهش تنشها تلاش شود.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در ایکس با اشاره به جامجهانی نوشت حکومت فوتبال را به سلاحی علیه مردم ایران تبدیل کرده است.
او نوشت: «من عاشق فوتبالم. افسوس که حکومت، فوتبال را هم به سلاحی علیه مردم ایران تبدیل کرده است.»
شاهزاده رضا پهلوی از هواداران خواست پرچم ملی شیروخورشید را در ورزشگاهها و هرجا فوتبالدوستان گرد هم میآیند برافرازند و یاد کسانی را که «باید کنار ما میبودند» زنده نگه دارند.
او در پایان نوشت: «تیم ملی واقعی ایران، مردم ایراناند.»
همزمان با تشدید تنشها در منطقه و بینتیجه ماندن مذاکرات تهران و واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داد جمهوری اسلامی بهای وقتکشی در دستیابی به توافق را خواهد پرداخت.
ترامپ چهارشنبه ۲۰ خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «آنها برای مذاکره بر سر توافقی که میتوانست برایشان عالی باشد، بیش از حد تعلل کردهاند؛ حالا باید بهای آن را بپردازند.»
او همچنین از آشفتگی نیروهای نظامی حکومت ایران خبر داد و بار دیگر اعلام کرد نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی نابود شدهاند.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «آنها بهطور کامل شکست خوردهاند. ایران فقط حرف میزند و هیچ اقدامی انجام نمیدهد. قلدر خاورمیانه مرده است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که چشمانداز مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در هالهای از ابهام قرار دارد.
بامداد ۲۰ خرداد، ارتش آمریکا در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، در سه موج به اهدافی در سواحل جنوبی ایران حمله کرد.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی به پایگاههای آمریکا در اردن، بحرین و کویت خبر داد. این حملات با محکومیت گسترده کشورهای منطقه همراه شد.
جمهوری اسلامی نمیتواند حقوق نظامیان خود را پرداخت کند
ترامپ ۲۰ خرداد در پیام دیگری در تروثسوشال، محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را کارآمد خواند و آن را به یک «دیوار فولادی» تشبیه کرد.
در این پیام آمده است: «رسانههای جعلی از گزارش میزان اثربخشی محاصره دریایی آمریکا خودداری میکنند. این موفقترین محاصره در تاریخ جنگهای دریایی است.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «ایران هیچ داد و ستدی انجام نمیدهد، به نیروهای نظامی خود حقوق نمیدهد، بدهیهایش را تسویه نمیکند و بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکستخورده است.»
ارتش ایالات متحده با هدف تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی، محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد. نیروهای آمریکایی تاکنون ۱۳۴ کشتی را در چارچوب این عملیات، وادار به تغییر مسیر کردهاند.
ارتش ایالات متحده همچنین هفت شناور دیگر را که هشدارها برای تغییر مسیر را نادیده گرفته بودند، از کار انداخته است.
شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست ۱۹ خرداد در یادداشتی نوشت ترامپ جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است و اگر اکنون برای دستیابی به توافق بیش از حد مشتاق به نظر برسد، این دستاوردها و اهرم فشار خود را از دست خواهد داد.
وزیر خارجه بحرین در نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیجفارس در منامه گفت ارتشهای کشورهای خلیجفارس با قدرت با حملات جمهوری اسلامی مقابله کردند.
او کفت هماهنگی امنیتی میان کشورهای عضو شورا نقش مهمی در مهار این حملات داشته است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد، جمهوری اسلامی با پهپاد و موشک بالستیک به بحرین، کویت و اردن حمله کرد.
وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیهای حمله به خاک کویت، بحرین و اردن را محکوم کرد و آن را اقدامی خطرناک علیه حاکمیت این کشورها دانست.
در این بیانیه آمده است هدف قرار دادن اراضی این کشورها با پهپاد و موشکهای بالستیک، ثبات منطقه را تهدید میکند.
وزارت خارجه سوریه تاکید کرد امنیت و ثبات کشورهای عربی به هم پیوسته است و هر اقدامی که جان غیرنظامیان را به خطر اندازد یا به حاکمیت کشورها آسیب بزند، به افزایش تنش در منطقه منجر میشود.