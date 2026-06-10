خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت صادق زیباکلام، فعال سیاسی و استاد دانشگاه، خبر داد.

به گزارش تسنیم، قرار نظارت قضایی زیباکلام پیش‌تر به دلیل نقض ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی تشدید شده بود.