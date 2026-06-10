دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۰ خرداد با انتشار پستی در تروت سوشال نوشت که جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره توافقی که به گفته او می‌توانست برای تهران «عالی» باشد، زمان زیادی تلف کرده است و «حالا باید بهای آن را بپردازد.»

ترامپ ارتش جمهوری اسلامی را «یک آشفته‌بازار کامل» توصیف کرد و گفت: «بخش زیادی از آن، مثل نیروی دریایی و نیروی هوایی، دیگر عملا وجود ندارد. آنها کاملا شکست خورده‌اند.»

او در ادامه بار دیگر جمهوری اسلامی را «قلدر خاورمیانه» خواند و افزود: «ایران فقط حرف می‌زند و هیچ عملی انجام نمی‌دهد. قلدر خاورمیانه مرده است.»

ترامپ در پایان تاکید کرد: «آنها برای مذاکره روی توافقی که می‌توانست برایشان عالی باشد خیلی طولانی وقت تلف کردند، حالا باید بهای آن را بپردازند.»