خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که مذاکرهکنندگان قطری چهارشنبه ۲۰ خرداد پس از رایزنی با آمریکا، در تلاشی برای نهایی کردن یک توافق، به تهران سفر کردند.
همزمان خبرگزاری ایسنا نیز اعلام کرد این هیات ظهر چهارشنبه وارد تهران شد تا درباره «روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و آخرین روندهای دیپلماتیک برای خاتمه جنگ» گفتوگو کند.
بر اساس گزارش ایسنا، این سفر با هدف رایزنی درباره وضعیت منطقه و بررسی مسیرهای سیاسی برای پایان دادن به درگیریها انجام شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۰ خرداد با انتشار پستی در تروت سوشال نوشت که جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره توافقی که به گفته او میتوانست برای تهران «عالی» باشد، زمان زیادی تلف کرده است و «حالا باید بهای آن را بپردازد.»
ترامپ ارتش جمهوری اسلامی را «یک آشفتهبازار کامل» توصیف کرد و گفت: «بخش زیادی از آن، مثل نیروی دریایی و نیروی هوایی، دیگر عملا وجود ندارد. آنها کاملا شکست خوردهاند.»
او در ادامه بار دیگر جمهوری اسلامی را «قلدر خاورمیانه» خواند و افزود: «ایران فقط حرف میزند و هیچ عملی انجام نمیدهد. قلدر خاورمیانه مرده است.»
ترامپ در پایان تاکید کرد: «آنها برای مذاکره روی توافقی که میتوانست برایشان عالی باشد خیلی طولانی وقت تلف کردند، حالا باید بهای آن را بپردازند.»
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحلهای رسیده است که به گفته او ترکیه را نیز تهدید میکند.
او در ادامه افزود حضور دونالد ترامپ در نشست ناتو در آنکارا برای حفظ وحدت این ائتلاف اهمیت دارد.
اردوغان با اشاره به آنچه «توهم سرزمین موعود» خواند، گفت ترکیه از هدف نهایی آگاه است و اجازه تحقق آن را نخواهد داد و هیچکس نباید به دنبال ماجراجویی باشد.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «مردم مطمئن باشند جمهوری اسلامی دست از لبنان برنمیدارد، زیرا اگر دشمن کار لبنان و حزبالله را یکسره کند، سپس به سراغ ما میآید.»
او افزود برای حمایت از لبنان، تقسیم کار در اتاق جنگ جمهوری اسلامی انجام شده است.
رضایی همچنین گفت اگر لازم باشد، جمهوری اسلامی به صورت مستقیم در جنوب لبنان ورود خواهد کرد و از بازگشت به صحنه جنگ هراسی ندارد.
آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، با اعلام همبستگی با کویت در برابر حملات جمهوری اسلامی گفت دیپلماسی تنها مسیر دستیابی به امنیت و ثبات در خاورمیانه است.
او در پیامی در ایکس نوشت در گفتوگو با شیخ صباح خالد الحمد الصباح، ولیعهد کویت، حمایت کامل اروپا از کویت را ابراز کرده است.
رییس شورای اروپا از همه طرفها خواست در مسیر دیپلماتیک باقی بمانند و افزود اتحادیه اروپا خواهان ادامه تعامل سیاسی برای کاهش تنشها است.
او همچنین با اشاره به چهلمین سال روابط اتحادیه اروپا و کویت، ابراز امیدواری کرد همکاریهای دو طرف در آینده نزدیکتر شود.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، گفت خاورمیانه امروز با زمانی که او مسئولیت خود را آغاز کرد تفاوت اساسی دارد.
او افزود در این دوره تغییراتی رخ داد که حتی تصور آن هم دشوار بود و این تحولات بر وضعیت امنیتی و جایگاه منطقهای اسرائیل اثر گذاشت.
زمیر گفت پیامدهای این تغییرات در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
ایال زمیر در بهمنماه ۱۴۰۳ به عنوان رییس ستاد کل ارتش اسرائیل منصوب شد.