ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، گفت خاورمیانه امروز با زمانی که او مسئولیت خود را آغاز کرد تفاوت اساسی دارد.
او افزود در این دوره تغییراتی رخ داد که حتی تصور آن هم دشوار بود و این تحولات بر وضعیت امنیتی و جایگاه منطقهای اسرائیل اثر گذاشت.
زمیر گفت پیامدهای این تغییرات در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
ایال زمیر در بهمنماه ۱۴۰۳ به عنوان رییس ستاد کل ارتش اسرائیل منصوب شد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم معارفه دبیر نظامی جدید نخستوزیر اسرائیل در مقر «رابین» در تلآویو، درباره تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی هشدار داد.
او با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت هر اقدام جمهوری اسلامی برای تهدید اسرائیل یا پیوند دادن جبهههای مختلف منطقه با واکنش قاطع این کشور روبهرو خواهد شد.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین از جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای جلوگیری از تشدید تنشها و تضمین احترام به حقوق بینالملل نقش فعالتری ایفا کند.
پارلمان عرب با صدور بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آن را تهدیدی برای ثبات منطقه و نقض حاکمیت کشورهای عربی دانست.
محمد بن احمد الیمحی، رییس پارلمان عرب، گفت این اقدامات تشدیدی جدی و مغایر با اصول حاکم بر روابط میان کشورهای همسایه است. او افزود حمله به خاک هر کشور عربی چالشی برای امنیت جمعی منطقه به شمار میرود.
در این بیانیه حمایت کامل از اقدامات اردن، بحرین و کویت برای حفاظت از مرزها، منافع ملی و ثبات داخلی اعلام شد.
رییس پارلمان عربی همچنین از جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای جلوگیری از تشدید تنشها و تضمین احترام به حقوق بینالملل نقش فعالتری ایفا کند.
بهدنبال تشدید سیاستهای سرکوبگرانه حکومت طالبان علیه زنان در افغانستان، شماری از زنان ایرانی با انتشار پیامهایی در شبکههای اجتماعی، حمایت خود را از زنان افغانستان اعلام کردند.
در روزهای اخیر، نیروهای طالبان موج تازهای از بازداشت زنان را به اتهام رعایت نکردن پوشش اجباری مورد نظر این گروه آغاز کردهاند.
نیروهای طالبان همچنین هرگونه تجمع و اعتراض مردمی در واکنش به این اقدامات را سرکوب کرده است.
گزارشهای رسیده به افغانستاناینترنشنال حاکی از آن است که نیروهای این گروه معترضان را مورد ضربوشتم قرار دادند و در برخی موارد به سوی آنان تیراندازی کردند.
شاهدان عینی گفتند بر اثر شلیک طالبان به معترضان، دستکم یک نفر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. آنها همچنین از بازداشت دهها نفر در این تجمعات خبر دادند.
بر اساس ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، زنان و مردان شرکتکننده در یکی از تجمعات اعتراضی در شهر هرات، شعار «تحصیل، کار، آزادی» سردادند.
۱۹ خرداد، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه زنان، نسبت به موج جدید سرکوب و بازداشت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان، نیز اقدام طالبان در بازداشت زنان را «غیرقانونی و غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد زنان بازداشتشده باید فورا آزاد شوند.
حمایت زنان ایرانی با هشتگ «زن، زندگی، آزادی»
شماری از زنان ایرانی در شبکههای اجتماعی، سیاستهای زنستیزانه طالبان را محکوم و حمایت خود را از زنان افغانستان اعلام کردند. در پیامهای حمایتی منتشرشده، استفاده گسترده از هشتگ «زن، زندگی، آزادی» به چشم میخورد.
جاستینا، رپر ایرانی، در ایکس نوشت: «من بهعنوان یک ایرانی کنار تمام زنان رنجدیده و سرکوبشده افغانستان میایستم، همانطور که آنها کنار ما بودند و خواهند بود.»
مهرنوش، دیگر خواننده ایرانی، نیز در پیامی در ایکس، با زنان افغانستان اعلام همبستگی کرد.
کاربری به نام ندا نوشت: «تمامقد در کنار زنان و دختران هرات و افغانستان ایستادهایم. از کابل و هرات تا هر کجای ایران، زن، زندگی، آزادی.»
کاربری به نام گیسو تاکید کرد: «حق زنان، حق زندگی و حق آزادی، حقوقی نیست که فقط برای ایران فریاد بزنیم. من هم کنار مردم رنجدیده افغانستان و مخصوصا زنان شجاع افغانستان میایستم. روایاتشان را که میخوانم، همان رنجی را میبینم که ما هم بردهایم.»
کاربر دیگری به نام هدا نوشت: «زنان در هرات میگویند تحصیل، کار، آزادی. و ما در ایران گفتیم زن، زندگی، آزادی. خواستهها چقدر آشناست.»
در پیام کاربری به نام ژینوس آمده است: «جغرافیای رنج ما یکیست، همانطور که افق آزادیمان. قلب افغانستان در تاریکی تحمیلی این روزها روشن خواهد ماند؛ ما کنار هم میایستیم.»
کاربری به نام لارا هم از انفعال جامعه جهانی در قبال تحولات اخیر انتقاد کرد و گفت همانگونه که در قبال رویدادهایی چون قطع سهماهه اینترنت در ایران و جنگهای غزه، اوکراین و سودان اقدام موثری انجام نگرفت، در برابر محرومیت زنان افغانستان از حقوق اساسی و بازداشت آنان به دست طالبان نیز واکنش عملی قابل توجهی دیده نمیشود.
در سوی دیگر، شماری از زنان افغانستان از حمایت و همبستگی زنان ایرانی استقبال کرده و بر تداوم مبارزه برای دستیابی به حقوق و آزادیهای اساسی خود تاکید کردهاند.
یک کاربر افغانستانی به نام لاله در ایکس در همین زمینه نوشت: «در این روزهای مالامال از رنج و خفقان و تاریکی، گسترش خواهرانگی میان زنان ایران و افغانستان به ما نور امید میبخشد و بر اندام مستبدان لرزه میاندازد. ما با هم قویتر از تاریکی هستیم و این زنجیره همبستگی هرگز نمیشکند.»
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان، زندگی میلیونها زن و دختر افغان بهطور چشمگیری دگرگون شده است. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از پایه ششم، درهای مدارس را به روی آنان بست و فرصتهای آموزشی، آینده و آرزوهای بسیاری از دختران را با محدودیتهای جدی مواجه کرد.
مسعود پزشکیان در مراسمی که برای علی خامنهای برگزار شد، با اشاره به کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت: «شهادت فوز عظیمی است، اما اینکه دشمن بتواند به این راحتی فرماندهان ما را شهید کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
او افزود: «هر هفته بدون استثنا با رهبر شهید دیدار داشتیم که پشتوانه محکمی برای ما بود.»
او همچنین گفت: «دشمن به اختلاف و تفرقه داخلی امید بسته است.»
وزارت خارجه کویت در بیانیهای ادامه حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرد و نوشت حملات چهارشنبه بهعنوان مرحلهای تازه از تشدید تنشها ارزیابی میشود که جان غیرنظامیان و ایمنی تاسیسات حیاتی و مسکونی را در معرض خطر قرار میدهد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است این حملات تشدید خطرناک تنش به شمار میرود و پیامدهای جدی برای ثبات منطقه دارد.
این وزارتخانه تکرار این حملات را نشانه رویکردی سازمانیافته و خصمانه دانست و تاکید کرد این اقدامات نقض آشکار حاکمیت کویت و مغایر با قواعد حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است و تلاشها برای کاهش تنش در منطقه را تضعیف میکند.
وزارت خارجه کویت همچنین اعلام کرد این کشور حق خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ امنیت و دفاع از سرزمین و تاسیسات حیاتیاش، در چارچوب حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل، محفوظ میداند.