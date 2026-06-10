وزارت خارجه کویت در بیانیهای ادامه حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرد و نوشت حملات چهارشنبه بهعنوان مرحلهای تازه از تشدید تنشها ارزیابی میشود که جان غیرنظامیان و ایمنی تاسیسات حیاتی و مسکونی را در معرض خطر قرار میدهد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است این حملات تشدید خطرناک تنش به شمار میرود و پیامدهای جدی برای ثبات منطقه دارد.
این وزارتخانه تکرار این حملات را نشانه رویکردی سازمانیافته و خصمانه دانست و تاکید کرد این اقدامات نقض آشکار حاکمیت کویت و مغایر با قواعد حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است و تلاشها برای کاهش تنش در منطقه را تضعیف میکند.
وزارت خارجه کویت همچنین اعلام کرد این کشور حق خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ امنیت و دفاع از سرزمین و تاسیسات حیاتیاش، در چارچوب حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل، محفوظ میداند.