پیام‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران درباره گرانی مواد غذایی، تصویری از عقب‌‌گرد تدریجی خانوارها را در هرم نیازهای انسانی نمایش می‌دهند. شهروندان می‌گویند سفره‌های آن‌ها به سطح بقا و «سیر شدن برای زنده ماندن» تقلیل یافته و «کیفیت، تنوع و ارزش غذایی»، در سبد خریدشان اهمیتی ندارد.

اگر در سال‌های گذشته بسیاری از خانواده‌ها گوشت قرمز و ماهی و حتی مرغ را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند، حالا پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند میوه، تخم‌مرغ و لبنیات هم برای بخش بزرگی از مردم، تبدیل به کالای لوکس شده‌اند.

بخش بزرگی از جامعه در ماه‌های گذشته به جای تغذیه متعادل، به «غذای سیرکننده» روی آورده است: ماکارونی، سیب‌زمینی، پیاز، نان و برنج ساده.

این دقیقا همان کف هرم مازلو است؛ نیازهای فیزیولوژیک پایه برای زنده ماندن، بدون هیچ افق سلامتی، رشد یا امنیت بلندمدت.

شهروندی گفت ماه‌هاست به‌دلیل گرانی، به‌جای مغازه‌ها، از دستفروش‌های هفتگی خرید می‌کند اما حالا دیگر حتی توان خرید از دستفروش را هم ندارد و فقط مایحتاج اولیه و خیلی ضروری مثل سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و پیاز، آن‌هم از نوع درجه‌ سه، می‌خرد.

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