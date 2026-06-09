فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، درباره قطعی برق در کشور گفت میزان قطعی احتمالی در روزهای گرم پیش‌رو قابل پیش‌بینی دقیق نیست و «مستقیما به الگوی مصرف و همراهی مردم عزیز بستگی دارد.»

او افزود اگر ۱۰ درصد کاهش مصرف محقق شود، وضعیت انرژی و برق بهبود خواهد یافت.

مهاجرانی تاکید کرد در مدیریت مصرف با افرادی که به صورت «سودجویانه و غیرمجاز» برق مصرف می‌کنند برخورد خواهد شد.

سخنگوی دولت همچنین گفت: «برق با جانفشانی فرزندان همین مرز و بوم به دست ما می‌رسد.»