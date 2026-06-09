خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد در حملات ارتش اسرائیل در بامداد دوشنبه ۱۸ خرداد به اهدافی در ایران، بهمن حسینی و علیرضا عبیری، دو تن از پرسنل پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی، کشته شدند.
بر اساس این گزارش، این دو نفر «در حال انجام ماموریت» جان خود را از دست دادند.
محمود نبویان، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به کشته شدن این دو عضو ارتش نوشت: «خونخواهی این دو نفر نباید فراموش شود.»
مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این از کشته شدن فردی در این حملات خبر نداده بودند و این خبر همزمان با برگزاری مراسم تشییع اجساد آنها منتشر شد.
شرکت ردیابی دریایی کپلر در حساب خود در ایکس اعلام کرد تردد در تنگه هرمز در بازه ۱۵ تا ۱۷ خرداد همچنان محدود باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، در این بازه تنها هشت مورد عبور، شامل ترافیک تجاری و غیرتجاری، ثبت شد؛ رقمی که یک مورد کمتر از ۱۴ خرداد و ۱۴ مورد کمتر از آخر هفته پیش از آن است و نشاندهنده کاهش عبور نسبت به روند معمول تعطیلات آخر هفته است.
کپلر افزود تمامی این عبورها از مسیر ایرانی انجام شده و تنها دو کشتی با پرچم جمهوری اسلامی که تحت تحریم هستند از تنگه عبور کردهاند؛ موضوعی که به گفته این شرکت بیانگر مشارکت محدودتر ناوگان تجاری گستردهتر است.
کپلر نوشت که پس از حمله به یک کشتی کانتینربراماسسی، ارزیابیها حاکی است تنگه هرمز فعلا فقط تحت شرایط محدود و مدیریتشده باز خواهد ماند.
یک کارشناس هشدار داد شمار زیادی از موارد کودکآزاری و سوءاستفاده از کودکان در ایران بهدلیل پنهان ماندن در محیط خانواده و گزارش نشدن در مراکز درمانی، هرگز ثبت رسمی نمیشود و به همین دلیل، آمار دقیقی از این آسیبها وجود ندارد.
مهدیه صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، سهشنبه ۱۹ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، بر ضرورت ارتقای هوشیاری عمومی در مواجهه با معضل کودکآزاری تاکید کرد.
صالحی گفت: «آمار دقیقی از کودکآزاری در ایران نداریم و بسیاری از این سوءاستفادهها بهعنوان یک راز در خانوادهها باقی میمانند. در بیمارستانها نیز بسیاری از مسائل بهدلیل عدم افشا باقی میمانند. بهعنوان مثال، گاهی پزشکان احساس میکنند که نیازی به گزارش دادن نیست.»
او افزود برخی کودکان با آثار کبودی، سوختگی یا شکستگیهای متعدد به بیمارستان مراجعه میکنند، اما گاهی بهدلیل «کتمان والدین» و همچنین ناتوانی کودک در ارائه اطلاعات کافی، تشخیص موارد کودکآزاری دشوار و زمانبر است.
به گفته این روانپزشک، «مبهم بودن قوانین» از دلایلی است که موجب میشود پزشکان از اعلام موارد مشکوک به کودکآزاری، حتی در صورت وجود ظن جدی، صرفنظر کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که در روزهای اخیر، انتشار خبر آزار و اذیت دو دختر ۷ و ۱۵ ساله در سنندج افکار عمومی را جریحهدار کرده و ضرورت تقویت حمایتهای قانونی و اجتماعی از کودکان را در کانون توجه قرار داده است.
۱۸ خرداد، محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان، از بازداشت نامادری این دو دختر خبر داد و اعلام کرد پدر این کودکان نیز به دستور مقام قضایی دستگیر و صلاحیت سرپرستی فرزندانش از او سلب شده است.
مادر این کودکان پیشتر در مصاحبه با روزنامه جامجم گفته بود: «دو بار درخواست حضانت کردم، دو سه بار خواستم با بچهها ملاقات موقت داشته باشم، اما [موافقت] نشد.»
کودکآزاری در جامعه ما کم نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه مصاحبه خود با ایلنا گفت در بیمارستان محل فعالیتش تقریبا هر یک تا دو ماه با مواردی از کودکآزاری و سوءاستفاده از کودکان روبهرو میشوند که در برخی از آنها، والدین یا اقوام نزدیک کودک، عامل آزار هستند.
صالحی افزود کودکآزاری اشکال مختلفی از جمله جسمی، جنسی، عاطفی همچون تحقیرهای مکرر و محرومسازی از حقوق اساسی مانند تحصیل دارد که هر یک میتواند آسیبهای جدی بر کودکان بر جای بگذارد.
این روانپزشک هشدار داد: «برخلاف آنچه ممکن است تصور کنیم، این مسائل در جامعه ما کم نیستند و فقط برخی از آنها مشخص میشوند و موارد شدیدتر نمایان میشوند .... همه ما باید آگاه باشیم که سوءاستفاده از کودکان واقعا اتفاق میافتد.»
صالحی نقش موثر اورژانس اجتماعی در مقابله با کودکآزاری را مورد تمجید قرار داد و در عین حال اذعان کرد: «متاسفانه به لحاظ قانونی، چالشهای زیادی در زمینه حمایت از کودکان داریم.»
منتقدان میگویند جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها در تدوین و اجرای سیاستهای پایدار برای حمایت از کودکان ناکام بوده، بلکه در موارد فراوانی سیاست سرکوب را در قبال فعالان حقوق کودک در پیش گرفته است.
همچنین استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از کودکان در تجمعات حکومتی و ایستهای بازرسی انتقادات گستردهای را به دنبال داشته است.
رسانههای عربی گزارش دادند اسرائیل چند منطقه در جنوب این کشور را هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده است.
خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد جنگندههای اسرائیل شهرهای صریفا و حاریص را بمباران کردند و پهپادها نیز شهر برج قلاویه را در دو نوبت هدف قرار دادند.
شبکه الحدث گزارش داد در پی حمله به یک موتورسیکلت در جاده المصیلح در جنوب لبنان، یک شهروند سوری کشته شد.
اداره کل دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد پس از حمله پهپادی به یک خودرو در شهرک شرقیه در شهرستان نبطیه، یک مجروح امدادرسانی شد، اما در جریان حمله دوم، دو نیروی دفاع مدنی دچار جراحات سطحی شدند و به بیمارستان منتقل شدند.
محمد بن عیسی آل خلیفه، رییس گارد ملی بحرین، در سفر رسمی به پاکستان با مقامهای ارتش پاکستان از جمله ظهیر احمد بابر سدهو، فرمانده نیروی هوایی این کشور، در اسلامآباد دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاریهای نظامی و امنیتی و گسترش هماهنگیهای مشترک تاکید کردند. رییس گارد ملی بحرین از سطح همکاریهای دفاعی میان دو کشور تمجید کرد و فرمانده نیروی هوایی پاکستان نیز این سفر را گامی در جهت تقویت روابط نظامی دانست.
این دیدار در حالی انجام شد که تنشهای امنیتی در منطقه خلیج فارس افزایش یافته است.
با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از کشته شدن علی خامنهای، همچنان تناقضگوییها درباره زمان برگزاری تشییع و تدفین او ادامه دارد.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، گفت مجوز استفاده رایگان از مترو و اتوبوسهای بیآرتی در پایتخت تا پایان دهه اول محرم تمدید شده است.
او دلیل این تصمیم را «همزمانی با برگزاری مراسم تشییع علی خامنهای» عنوان کرد و افزود این مصوبه در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است.
در همین حال، ستاد «بزرگداشت علی خامنهای» در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد مراسم وداع، تشییع و تدفین علی خامنهای «پس از دهه اول محرم و بعد از تکمیل هماهنگیهای نهایی دستگاههای مسئول و گروههای مردمی برای خدمترسانی» برگزار خواهد شد.