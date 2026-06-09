مهدیه صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان، سه‌شنبه ۱۹ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، بر ضرورت ارتقای هوشیاری عمومی در مواجهه با معضل کودک‌آزاری تاکید کرد.

صالحی گفت: «آمار دقیقی از کودک‌آزاری در ایران نداریم و بسیاری از این سوءاستفاده‌ها به‌عنوان یک راز در خانواده‌ها باقی می‌مانند. در بیمارستان‌ها نیز بسیاری از مسائل به‌دلیل عدم افشا باقی می‌مانند. به‌عنوان مثال، گاهی پزشکان احساس می‌کنند که نیازی به گزارش دادن نیست.»

او افزود برخی کودکان با آثار کبودی، سوختگی یا شکستگی‌های متعدد به بیمارستان مراجعه می‌کنند، اما گاهی به‌دلیل «کتمان والدین» و همچنین ناتوانی کودک در ارائه اطلاعات کافی، تشخیص موارد کودک‌آزاری دشوار و زمان‌بر است.

به گفته این روان‌پزشک، «مبهم بودن قوانین» از دلایلی است که موجب می‌شود پزشکان از اعلام موارد مشکوک به کودک‌آزاری، حتی در صورت وجود ظن جدی، صرف‌نظر کنند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که در روزهای اخیر، انتشار خبر آزار و اذیت دو دختر ۷ و ۱۵ ساله در سنندج افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و ضرورت تقویت حمایت‌های قانونی و اجتماعی از کودکان را در کانون توجه قرار داده است.

۱۸ خرداد، محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان، از بازداشت نامادری این دو دختر خبر داد و اعلام کرد پدر این کودکان نیز به دستور مقام قضایی دستگیر و صلاحیت سرپرستی فرزندانش از او سلب شده است.

مادر این کودکان پیش‌‌تر در مصاحبه با روزنامه جام‌جم گفته بود: «دو بار درخواست حضانت کردم، دو سه بار خواستم با بچه‌ها ملاقات موقت داشته باشم، اما [موافقت] نشد.»

کودک‌آزاری در جامعه ما کم نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه مصاحبه خود با ایلنا گفت در بیمارستان محل فعالیتش تقریبا هر یک تا دو ماه با مواردی از کودک‌آزاری و سوءاستفاده از کودکان روبه‌رو می‌شوند که در برخی از آن‌ها، والدین یا اقوام نزدیک کودک، عامل آزار هستند.

صالحی افزود کودک‌آزاری اشکال مختلفی از جمله جسمی، جنسی، عاطفی همچون تحقیرهای مکرر و محروم‌سازی از حقوق اساسی مانند تحصیل دارد که هر یک می‌تواند آسیب‌های جدی بر کودکان بر جای بگذارد.

این روان‌پزشک هشدار داد: «برخلاف آنچه ممکن است تصور کنیم، این مسائل در جامعه ما کم نیستند و فقط برخی از آن‌ها مشخص می‌شوند و موارد شدیدتر نمایان می‌شوند .... همه ما باید آگاه باشیم که سوءاستفاده از کودکان واقعا اتفاق می‌افتد.»

صالحی نقش موثر اورژانس اجتماعی در مقابله با کودک‌آزاری را مورد تمجید قرار داد و در عین حال اذعان کرد: «متاسفانه به لحاظ قانونی، چالش‌های زیادی در زمینه حمایت از کودکان داریم.»

منتقدان می‌گویند جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نه تنها در تدوین و اجرای سیاست‌های پایدار برای حمایت از کودکان ناکام بوده، بلکه در موارد فراوانی سیاست سرکوب را در قبال فعالان حقوق کودک در پیش گرفته است.

همچنین استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از کودکان در تجمعات حکومتی و ایست‌های بازرسی انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته است.