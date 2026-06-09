سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در بیانیهای درباره حادثه برای بالگرد آپاچی «ایاچ-۶۴» ارتش آمریکا اعلام کرد این حادثه ساعت ۳:۰۳ بامداد ۱۹ خرداد به وقت ایران، در نزدیکی سواحل عمان هنگام گشتزنی در آبهای منطقهای رخ داده و دو خدمه آن پس از سقوط، توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند.
بر اساس این بیانیه، این دو نظامی حدود دو ساعت بعد به طور ایمن نجات داده شدند و وضعیت آنها پایدار است. سنتکام اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است.
عملیات نجات به رهبری فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا و لشکر ۸۲ هوابرد انجام شد و یگانهایی از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا، از جمله گروه عملیاتی ۵۹ ناوگان پنجم، از آن پشتیبانی کردند.
یک منبع امنیتی اسرائیلی به کانال ۱۲ این کشور گفت تبادل آتش اخیر با جمهوری اسلامی آخرین دور درگیری نبوده و احتمال تکرار آن در آینده وجود دارد. این منبع افزود: «وارد دورهای از دورهای درگیری شدهایم و در ادامه مسیر بارها با ایران روبهرو خواهیم شد.»
او تاکید کرد منظورش وقوع فوری دور بعدی نیست، اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به گفته او به دنبال نابودی اسرائیل باشد و در پی دستیابی به سلاح هستهای بماند، این وضعیت ادامه خواهد داشت.
به گفته این مقام، احتمال درگیریهای بیشتر با جمهوری اسلامی نه مسئله اگر، بلکه مسئله زمان است.
منابع امنیتی به العربیه گفتند حزبالله لبنان در پی افزایش تلفات و از دست دادن شمار زیادی از نیروها و فرماندهان باتجربه خود، از افراد زیر ۱۸ سال و نیروهای جوانتر در جبهههای جنوب لبنان استفاده میکند و برای جبران کمبود نیرو، به متحدان خود نیز متکی شده است.
با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز حملات دوباره اسرائیل به جنوب لبنان، تلفات انسانی و خسارتهای اقتصادی ناشی از این جنگ همچنان رو به افزایش است؛ آن هم در شرایطی که پس از آغاز مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، آتشبس اعلام شده بود.
بر اساس گزارش سهشنبه ۱۹ خرداد العربیه، شمار کشتهشدگان درگیریهای اسرائیل و حزبالله لبنان از دوم ماه مارس تاکنون به سه هزار و ۶۳۷ نفر و شمار زخمیها به ۱۱ هزار و ۱۸۸ نفر رسیده است.
از سوی دیگر، با وجود تلاش آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنشها، اسرائیل حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور را اقدامی برای تغییر معادلات بازدارندگی در جبهه شمالی تلقی کرد و به آن پاسخ داد، زیرا از نگاه اسرائیل، بیپاسخ ماندن حمله تهران میتوانست آزادی عمل این کشور را در مقابله با حزبالله، محدود کند.
۴۷ کشته در نیروهای مسلح لبنان
میشل منسه، وزیر دفاع لبنان، در نشست اخیر هیات دولت این کشور اعلام کرد ۴۷ نفر از نیروهای مسلح و امنیتی لبنان در جریان درگیریها با اسرائیل کشته شدهاند که ۲۹ نفر از آنان عضو ارتش لبنان بودهاند.
العربیه نوشت هزینههای جنگ تنها به نهادهای دولتی محدود نشده و حزبالله نیز با افزایش تلفات در میان نیروهای خود روبهرو شده است.
افزون بر این، بسیاری از ساکنان مناطق شیعهنشین و حامی این گروه، خانههای خود را از دست داده یا از روستاهایشان آواره شدهاند.
به نوشته این رسانه، همین موضوع باعث شده برخی از ساکنان این مناطق نسبت به ادامه درگیریها اعتراض کنند و از اینکه به گفته آنها، زندگی و داراییهایشان «فدای ایران» شده است، ابراز نارضایتی کنند.
استفاده از نیروهای زیر ۱۸ سال
منابع امنیتی به العربیه و الحدث گفتند حزبالله در جریان جنگ جاری از نیروهای زیر ۱۸ سال استفاده کرده و آنها را برای جنگ به جنوب لبنان فرستاده است.
این منابع احتمال دادند تلفات گسترده حزبالله در ماههای گذشته، دلیل اصلی اتکای این گروه به نیروهای کمسنوسالتر باشد.
به گفته این منابع، حزبالله در جنگی که از آن با عنوان «حمایت از جمهوری اسلامی ایران» یاد شده و همچنین در درگیریهای سال ۲۰۲۴ مرتبط با جنگ غزه، هزاران نفر از نیروهای خود را از دست داده است.
آنها گفتند حزبالله شمار زیادی از فرماندهان، مسئولان میدانی و نیروهای باتجربه و آموزشدیده خود را از دست داده و همین مساله، باعث شده که این گروه به نیروهای جوانتر متکی شود.
اورشلیمپست ۱۴ فروردین گزارش داد شماری از نیروهای یگان رضوان حزبالله که بهتازگی بهدست ارتش اسرائیل در جنوب لبنان اسیر شدهاند، از وضعیت بد روحی در میان اعضای این گروه خبر میدهند.
مشارکت متحدان حزبالله در نبردها
منابع امنیتی همچنین از حضور برخی گروههای همپیمان حزبالله در نبردهای جنوب لبنان خبر دادند.
به گفته آنها، نیروهایی از حماس و متحدان سوری، در کنار نیروهای حزبالله در برخی جبههها حضور داشتهاند. موضوعی که به گفته این منابع، نشاندهنده تلاش برای جبران کمبود نیروهای باتجربه در صفوف حزبالله است.
علی الامین، سردبیر وبسایت «جنوبیه»، نیز به العربیه گفت حزبالله بهدلیل از دست دادن بخش بزرگی از نیروهای حرفهای خود، بیش از گذشته به نیروهای نسل جوان وابسته شده است.
او افزود حزبالله در جنگ اخیر حدود سه هزار و ۵۰۰ نیروی خود را از دست داده، بدون آن که این آمار بهطور رسمی در اطلاعیههای ترحیم این گروه اعلام شده باشد.
الامین همچنین گفت بخش عمده نیروهای حزبالله نه در نبردهای مستقیم، بلکه در نتیجه فروریختن ساختمانها و محلهای استقرارشان پس از حملات اسرائیل، کشته شدهاند.
به گفته او، تنها شمار محدودی از نیروهای این گروه در درگیریهای مستقیم، بهویژه در نبردهای شهرهای الخیام و بنت جبیل، جان خود را از دست دادهاند.
در حالی که مذاکرات مستقیم دیپلماتیک در واشینگتن برای تثبیت آتشبس ادامه دارد، حملات هوایی و توپخانهای اسرائیل به مناطق مختلف استانهای صور، نبطیه، صیدا و الزهرانی همچنان ادامه یافته و عملیات تخریب خانهها نیز متوقف نشده است.
العربیه در پایان گزارش خود نوشت برآورد میشود خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ در لبنان از سال ۲۰۲۴ تاکنون به بیش از ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار رسیده باشد.
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اسرائیل و آمریکا در حملات به ضاحیه در بیروت و همچنین در پاسخ به شلیک موشکهای جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هماهنگ بودند، این هماهنگی دیپلماتیک باعث شد دور دو روزه درگیری پایان یابد.
بر اساس این گزارش، حمله اخیر اسرائیل به ایران پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و با حمایت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، انجام شده است.
این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنشها، ترامپ مواضعی علنی درباره لزوم خویشتنداری مطرح کرد، اما پس از گفتوگوی طولانی با نتانیاهو و برگزاری رایزنیهای امنیتی در اورشلیم و کاخ سفید، چارچوب حمله اسرائیل با آمریکا هماهنگ شد. روبیو در این گفتوگوها از ضرورت پاسخ حمایت کرد.
به نوشته این روزنامه، حمله اسرائیل قدرتمند اما محدود به چند ساعت بود و اهداف آن نیز با اطلاع و موافقت آمریکا تعیین شد. حملات با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد، اما نیروهای آمریکایی مستقیما در عملیات شرکت نکردند.
در بخش دفاعی نیز اطلاعات مربوط به شلیکهای جمهوری اسلامی از سوی آمریکا در اختیار اسرائیل قرار گرفت، اما رهگیریها توسط خود اسرائیل انجام شد.
شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کوچکتر شدن سفرههای غذایی، گرانی و دشواری تامین هزینههای زندگی خبر میدهند. بسیاری از این پیامها از استیصال و ناتوانی در تامین مایحتاج روزانه حکایت دارد.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، در گفتوگو با «خانه ملت» گفت که واشینگتن با فشار بر آژانس بینالمللی انرژی اتمی تلاش میکند نظارت بر مراکز بمبارانشده را پیش ببرد تا به «تجاوز نظامی» خود رنگ قانونی بدهد.
او افزود یکی از اهداف اصلی قطعنامه آمریکا علیه فعالیتهای هستهای کشور، «زمینهسازی برای بازگشت جاسوسان» در قالب بازرسان آژانس است.
این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنین گفت: که امروز سازمانهایی مانند شورای امنیت، یونسکو، آیسسکو و یونیسف به «ابزارهایی برای اعمال زور و دیکتاتوری آمریکا» تبدیل شدهاند و از اهداف اولیه خود منحرف شدهاند.