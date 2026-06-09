همشهری: صدای چندین انفجار در بندرعباس شنیده شد
همشهری گزارش داد که صدای چندین انفجار در بندرعباس شنیده شده است.
همشهری گزارش داد که صدای چندین انفجار در بندرعباس شنیده شده است.
جاش گاتهایمر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده توسط نیروهای «رژیم تروریستی ایران» نوشت: «آنها سعی داشتند سربازان آمریکایی را بکشند.»
او افزود: «ارتش ما در پاسخ قاطعانه عمل کرد و من شجاعت و اقدام سریع آنها را تحسین میکنم.»
گاتهایمر تاکید کرد: «هیچ اقدام تجاوزکارانهای علیه نیروهای آمریکایی نباید بدون مجازات بماند.»
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «اقدامی که انجام شد، یک حمله دفاعی بوده؛ محدود و متناسب با شرایط.»
او اشاره کرد که به عنوان رییس مجلس نمایندگان قبل از شروع عملیات، در جریان قرار گرفت، و افزود: «این حملات بهطور مشخص مراکز راداری، سایتهای موشکی و مراکز فرماندهی و کنترل را هدف قرار داد و ماهیتی دفاعی دارد.»
جانسون گفت: «ایران به تجهیزات و نیروهای آمریکایی حمله کرد و ما نمیتوانیم اجازه دهیم چنین چیزی بدون پاسخ بماند. بنابراین باید این موضوع را رسیدگی کنیم.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند.»
او اشاره کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی «هیچ حمله یا تهدیدی را بیپاسخ نمیگذارند» و به نیروهای آمریکایی گفت: «اگر میخواهید در امان باشید، بهتر است منطقه ما را ترک کنید.»
عراقچی همچنین درمورد بحثهای مربوط به تنگه هرمز نوشت: «هرمز در آبهای بینالمللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.»
یک مقام ارشد کاخ سفید به پولیتیکو گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «هنوز فکر میکند که توافق صلح با ایران در افق است»، حتی با وجود اینکه ایالات متحده عصر سهشنبه حملات تلافیجویانهای را علیه ایران آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، این مقام که به دلیل افشای اطلاعات حساس امنیت ملی، نامش فاش نشد، گفت: «هیچ چیز وضعیت فعلی توافق را تغییر نمیدهد.»
او تأکید کرد که توافق با تهران «هنوز نزدیک» است.
مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران نه تسلیم می شود و نه فریب میخورد.»
او اعلام کرد: «ما به وعده دشمن اعتماد نداریم و به قدرت ملت ایران تکیه داریم» و نوشت: «آنچه دشمن نتوانست در میدان جنگ بدست آورد، در مذاکرات هم به دست نخواهد آورد.»
در حالی که حساب کاربری سپاه نیوز، پست فرمانده هوافضای سپاه را باز نشر کرده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که مجید موسوی هیچ صفحهای در شبکه اجتماعی ایکس ندارد.