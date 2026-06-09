با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از کشته شدن علی خامنهای، همچنان تناقضگوییها درباره زمان برگزاری تشییع و تدفین او ادامه دارد.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، گفت مجوز استفاده رایگان از مترو و اتوبوسهای بیآرتی در پایتخت تا پایان دهه اول محرم تمدید شده است.
او دلیل این تصمیم را «همزمانی با برگزاری مراسم تشییع علی خامنهای» عنوان کرد و افزود این مصوبه در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است.
در همین حال، ستاد «بزرگداشت علی خامنهای» در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد مراسم وداع، تشییع و تدفین علی خامنهای «پس از دهه اول محرم و بعد از تکمیل هماهنگیهای نهایی دستگاههای مسئول و گروههای مردمی برای خدمترسانی» برگزار خواهد شد.
شبکه آی۲۴نیوز گزارش داد وزرای اسرائیل دوشنبه شب در جلسه کابینه برای بررسی تبادل کوتاه آتش با جمهوری اسلامی و ادامه کارزار نظامی علیه حزبالله در لبنان گرد هم آمدند؛ نشستی که در آن اختلافنظرهای آشکاری درباره نحوه ادامه اقدامات در هر دو جبهه مطرح شد.
بر اساس این گزارش، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، هشدار داد حزبالله در تلاش است اسرائیل را وارد جنگی فرسایشی کند. در مقابل، زئیو الکین، وزیر کابینه، با لحنی محتاطانهتر گفت اسرائیل توانسته بدون آسیب زدن به مذاکرات هستهای جاری، در ایران پاسخ نظامی بدهد.
اوریت استروک، وزیر دیگر کابینه، بر لزوم فشار سرزمینی علیه حزبالله تاکید کرد و گفت: «این سازمان وقتی سرزمینش را بگیری، میفهمد.»
فضای جلسه با اظهارات ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، تندتر شد. او پیشنهاد کرد اسرائیل همسران و جوانان اعضای حزبالله را بازداشت و در زندانهای ویژه «تروریستی» نگهداری کند و افزود: «این بیش از هر چیز به آنها ضربه میزند.»
در بخش مربوط به ایران، آوی دیشتر، رییس پیشین شینبت و وزیر کنونی، خواستار تشدید حملات در دورهای بعدی شد و گفت: «در دور بعدی با ایران، باید حتی سختتر ضربه بزنیم.»
ایتسحاک واسرلاوف، وزیر دیگر، نیز خواستار پاسخ نامتناسب در لبنان و افزایش قابل توجه بودجه مهمات شد و خطاب به بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، گفت: «اسموتریچ باید دست در کیسه کند و بیدار شود.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز از افزایش بودجه نظامی حمایت کرد و گفت خزانهداری باید منابع بیشتری در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد و ذخایر مهمات باید فورا افزایش یابد.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، از توقیف بخشی دیگر از اموال علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و پرسپولیس و از چهرههای شناختهشده مخالف حکومت خبر داد.
به نوشته میزان، اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. بر اساس این گزارش، «ملک شناساییشده از این علی کریمی یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.»
خبرگزاری میزان اعلام کرد که پیشتر، جمهوری اسلامی ۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی علی کریمی را توقیف کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر از توقیف اموال چندین چهره سرشناس ورزشی دیگر از جمله علی دایی، مسعود شجاعی، زهرا قنبری و علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با سیاستهای حکومت خبر داده بود.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، امنیت لبنان را «خط قرمز» جمهوری اسلامی خواند و تاکید کرد: «اگر اسرائیل متعرض این کشور شود، ما قطعا به آنها پاسخ خواهیم داد.»
او هشدار داد: «اگر آنها به این بازی ادامه دهند که به نظر من بدون هماهنگی با آمریکا نیست، ما قطعا پاسخ گستردهتر و قاطعتری نشان خواهیم داد.»
او خطاب به مقامهای آمریکایی گفت: «اگر آمریکاییها واقعا نگران گسترش دامنه جنگ هستند، باید شکست را بپذیرند و به این بازی خطرناک خاتمه دهند.»
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، در گفتوگو با اقتصادنیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی اکنون در وضعیت محاصره دریایی قرار دارد و این وضعیت باعث آسیب به تجارت کشور شده است. او گفت: «صادرات نفت به درستی انجام نمیشود، صنعت پتروشیمی آسیب دیده و بخشی از صادرات و ارزآوری کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.»
مطهری همچنین تاکید کرد آینده اقتصاد و سیاست کشور وابسته به نتیجه این جنگ است و در صورت خروج با یک نتیجه مشخص، «وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت و ایران به عنوان یک قدرت در دنیا مطرح میشود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت درگیریهای فعلی طولانی نخواهد بود و موقتی است و در آینده به سمت تفاهم پایان خواهد یافت.
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در دیدار خود در پیونگیانگ بر توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند.
«کیسیانای»، رسانه رسمی کره شمالی، سهشنبه ۱۹ خرداد گزارش داد این توافق «فصل تازهای» در روابط پکن و پیونگیانگ است.
بر اساس این گزارش، شی در دیدار با رهبر کره شمالی بر عزم پکن برای تقویت روابط دوجانبه تاکید کرد. دو طرف همچنین توافق کردند از طریق تبادل هیاتهای بلندپایه، ارتباطات راهبردی خود را گسترش دهند.
رهبر کره شمالی نیز حمایت کامل خود را از سیاست «چین واحد» اعلام کرد. اصلی که پکن بر مبنای آن تایوان را بخشی جداییناپذیر از قلمرو خود میداند.
چین بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد. دولت تایپه ادعاهای حاکمیتی چین را رد میکند.
کره شمالی تنها متحد چین به شمار میرود که با پکن پیمان رسمی دفاع متقابل دارد. توافقی که دو کشور را در صورت بروز تهدیدات امنیتی، به حمایت نظامی از یکدیگر متعهد میکند.
این نخستین سفر شی به کره شمالی در هفت سال گذشته است. او آخرین بار در ژوئن ۲۰۱۹ به پیونگیانگ سفر کرده بود.
بازدید شی از برج دوستی چین و کره
شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، گزارش داد شی در ادامه برنامههای خود در ۱۹ خرداد، از برج دوستی چین و کره در پیونگیانگ، یادبود سربازان چینی کشتهشده در جنگ کره، بازدید کرد.
پیشتر در ۱۸ خرداد، رهبران کره شمالی و چین به همراه همسران خود و مقامهای ارشد دو کشور، در مراسم اجرای ترانههای چینی و کرهای شرکت کردند.
همچنین کیم به مناسبت شصتوپنجمین سالگرد پیمان دوستی دو کشور، ضیافتی رسمی برای شی و هیات همراه او برگزار کرد.
به گزارش رسانه رسمی کره شمالی، رییسجمهوری چین در این مراسم روابط پکن و پیونگیانگ را در «آستانه یک نقطه آغاز تاریخی جدید» توصیف کرد.
با این حال، خبرگزاری رویترز گزارش داد رسانههای کره شمالی به طرح احتمالی پرونده هستهای این کشور یا روابط پیونگیانگ با واشینگتن در مذاکرات کیم و شی اشارهای نکردند.
جا یان چونگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی سنگاپور، معتقد است عدم پرداختن به این موضوعات نشان میدهد پکن ترجیح داده این سفر در چارچوب تقویت روابط دوجانبه و پیوندهای سنتی میان چین و کره شمالی به تصویر کشیده شود.
روایتهای متفاوت رسانهای در چین و کره شمالی
به گزارش رویترز، تحلیلگران معتقدند با وجود تاکید متقابل پکن و پیونگیانگ بر روابط دوستانه، روایتهای رسمی دو کشور از دیدار رهبرانشان را میتوان نشاندهنده «تفاوت در اولویتها» دانست.
شینهوا در گزارش خود بر موضوعاتی همچون تبادلات سطح بالا، همکاریهای تجاری و کشاورزی و همچنین احیای مسیرهای حملونقل میان دو کشور تمرکز کرد.
در مقابل، خبرگزاری رسمی کره شمالی این دیدار را بیش از هر چیز در قالب «پیمانی میان دو شریک برابر» به تصویر کشید.
لیم اول-چول، استاد دانشگاه کیونگنام کره جنوبی، گفت روایت رسمی پیونگیانگ از دیدار کیم و شی بر «کرامت» حکومت کره شمالی و «روابط ویژه» میان دو کشور تاکید دارد، در حالی که پکن بیشتر بر روابط عملی میان دولتها و ابتکارهای خود برای نظم بینالمللی متمرکز است.
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره، نیز گفت: «کره شمالی عناصری را که میتوانست این کشور را بهعنوان طرفی تابع، وابسته یا بهرهمند نشان دهد، حذف کرد و آن را بهصورت رابطهای میان دو شریک برابر بازنویسی کرد.»
او افزود: «پیونگیانگ نشانههای همبستگی، مانند پیامهای ضدآمریکایی و مواضع مرتبط با تایوان را برجسته کرد.»