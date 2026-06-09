علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه با «خانه ملت» با اشاره به حملات اخیر اسرائیل و همزمانی آن با رایزنیها برای توافق با آمریکا، دو فرضیه درباره اهداف این تحولات مطرح کرد.
او گفت: «فرضیه اول این است که تمامی اقدامات اسرائیل با هماهنگی کامل ترامپ انجام میشود تا از مذاکرات صرفا به عنوان ابزاری برای خرید زمان و تقویت خود استفاده کنند.»
بروجردی افزود: «فرضیه دوم بر این استوار است که ترامپ به دلیل ملاحظات داخلی از جمله انتخابات پیش رو و بازیهای جام جهانی، به دنبال یک توافق مقطعی است.»
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به گزارش کانال تلگرامی «دانشجویان متحد»، چهار دانشجوی دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی با احکام بدوی کمیته انضباطی این دانشگاه در مجموع به هفت ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.
بر پایه این گزارش، علیرضا جعفریآثار، محمد سیدعبودی و حسین محمدی، هر کدام به دو ترم تعلیق محکوم شدهاند. همچنین رضا صالحی، دیگر دانشجوی این دانشگاه، به یک ترم تعلیق محکوم شده است.
تا لحظه انتشار این خبر، جزئیاتی درباره دلایل صدور این احکام منتشر نشده است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در واکنش به گزارش رویترز درباره بررسی آمریکا برای اختصاص داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه جهت جبران خسارات، هشدار داد در صورت اجرای چنین تصمیمی، تهران پاسخ متقابل خواهد داد.
او سهشنبه ۱۹ خرداد در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت اگر آمریکا «دست به این حماقت بزند»، جمهوری اسلامی پایگاههای نظامی و مراکز اقتصادی آمریکا را در هر نقطه جهان هدف مشروع موشکها و پهپادهای خود خواهد دانست.
شریعتمداری افزود کشتیها و شناورهای حامل نفت و کالا متعلق به کشورهای دریافتکننده داراییهای مسدودشده ایران نیز به عنوان بازپسگیری داراییها مصادره خواهند شد.
او در ادامه نوشت دونالد ترامپ میداند که نه آمریکا و نه «کشورکهای عربی همپیمان آمریکا» توان مقابله با این اقدام تلافیجویانه را ندارند.
شریعتمداری در پایان نوشت: «حالا باید به آمریکا گفت: بگرد تا بگردیم.»
در واکنش به دور جدید درگیریها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، کشورهای مختلف در آسیا و اقیانوسیه خواستار جلوگیری از تشدید تنشها شدند. وزارت خارجه نیوزیلند نیز در پاسخ به ایراناینترنشنال بر ضرورت خویشتنداری طرفها تاکید کرد.
گزارش علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
شبکه ایراناینترنشنال در اطلاعیهای اعلام کرد یک کارزار سازمانیافته سایبری از سوی هکرهای وابسته به سپاه پاسداران شناسایی شده است. این شبکه همچنین از مخاطبان خود خواست با رعایت اصول امنیت سایبری، از اطلاعات شخصی خود محافظت کنند.
گفتوگو با کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
جمهوری اسلامی و اسرائیل دوشنبه ۱۸ خرداد حملات متقابل را متوقف کردند. این تحول پس از آن رخ داد که درگیریها برای نخستین بار از زمان آتشبس فروردین، در یکشنبه دوباره شعلهور شده بود. همزمان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از احتمال اعلام «پیروزی کامل» بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده خبر داد.
فرماندهی مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد حمله این کشور پایان یافته و اسرائیل باید «درس بگیرد». اسرائیل نیز حملات را متوقف کرد، اما بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت: «مبارزه علیه حزبالله و حکومت ایران پایان نیافته است.»
دونالد ترامپ دوشنبه در یک تجمع انتخاباتی گفت: «آنها حاضرند همهچیز را به ما بدهند، آنها حاضرند سلاح هستهای نداشته باشند.» او افزود ایالات متحده در دو هفته آینده «پیروزی کامل» بر ایران را اعلام خواهد کرد.
سیانان به نقل از یک منبع اسرائیلی و یک مقام آمریکایی گزارش داد اسرائیل روز دوشنبه در حال آمادهسازی برای حملهای گسترده در تهران بود، اما ترامپ نتانیاهو را قانع کرد از این اقدام صرفنظر کند.
اندکی پس از تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد کشورش درخواست آمریکا برای توقف حملات به ایران را پذیرفته است، اما تاکید کرد حملات در لبنان ادامه خواهد یافت.
این دومین تماس ترامپ با نتانیاهو ظرف چند ساعت بود. ترامپ به اکسیوس گفت به نخستوزیر اسرائیل هشدار داده است در صورت ادامه حملات به ایران، خود را منزوی خواهد کرد.
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