رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند این حملات از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده است. روزنامه معاریو نیز نوشت بیش از ۱۵ هدف، از جمله یک کارخانه تولید پهپاد و فرودگاه بین‌المللی تهران، مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

هم‌زمان، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در تهران و تبریز در بامداد دوشنبه حکایت دارد.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد موشک‌هایی را که از ایران به سمت این کشور شلیک شده بود، شناسایی کرده و سامانه‌های دفاعی برای رهگیری آن‌ها در حال فعالیت هستند.

این نهاد نظامی در بیانیه‌ای جداگانه گفت یک موشک شلیک‌شده از یمن به سوی اسرائیل نیز شناسایی شده است.

در تهران، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد نیروهای این سازمان در حالت آماده‌باش قرار دارند، اما به گفته او، نقاط شهری در تهران هدف قرار نگرفته‌اند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت بنیامین نتانیاهو «چاره‌ای جز پذیرش هر توافقی که ایالات متحده با ایران انجام دهد، نخواهد داشت، زیرا من حرف آخر را می‌زنم.»

ترامپ همچنین خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «پیشنهاد من به ایران این است: شما موشک‌های‌تان را شلیک کرده‌اید، دیگر بس است. به میز مذاکره برگردید و توافق کنید.»

از سوی دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسرائیل را به «نقض مکرر» آتش‌بس و «تکرار اقدامات تجاوزکارانه» علیه لبنان و ایران متهم کرد.

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