بر اساس گزارش این روزنامه، یک فوتبالیست ملی‌پوش (که تصاویر لباسش به وضوح نشان می‌دهد عضو تیم ملی ایران است) در هتلی پنج‌ستاره در ترکیه، متهم شده که تلاش کرده است یک دختر ۱۴ ساله بریتانیایی را «در آغوش بگیرد» و به پشت یک پرچین بکشاند.

پدر این دختر با ارائه روایتی هولناک از وحشت و گریه‌های فرزندش، فاش کرده که این بازیکن با سوءاستفاده از شهرت خود، درخواست غیراخلاقی‌اش را مطرح کرده است. با این حال، فدراسیون فوتبال ایران تا این لحظه سکوتی مطلق را درباره این آبروریزی بزرگ پیشه کرده است.

اما این بی‌اخلاقی‌های تکان‌دهنده در خلاء اتفاق نمی‌افتند. هنوز دوومیدانی‌کاران تیم ملی در کره‌جنوبی در بازداشت به سر می‌برند.

دادگاهی در این کشور، دو دونده تیم ملی ایران را به جرم تجاوز گروهی به یک زن به ۴ سال حبس محکوم کرد؛ فاجعه‌ای که در خرداد ۱۴۰۴ و در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در شهر «گومی» کره جنوبی رخ داد و قربانی صراحتاً اعلام کرد تنها به دلیل «ملی‌پوش و ورزشکار بودن» به آن‌ها اعتماد کرده بود.

در فوتبال نیز، اولین بار نیست که پرده‌ها کنار می‌رود. پیش از این، افشای فایل صوتی غیراخلاقی یکی از بازیکنان تیم ملی و تلاش او برای زمینه‌سازی یک ملاقات در اتوبوس تیم ملی، خبرساز شده بود.

با این حال، پرونده این رفتار غیراخلاقی هم در نهایت توسط کمیته استیناف ماله‌کشی شد؛ به طوری که محرومیت ناچیز این بازیکن را به دو بازی دوستانه تقلیل دادند و مسئولان وقت حتی منتقدان را «کاسه داغ‌تر از آش» خواندند تا این بی‌اخلاقی آشکار به راحتی به فراموشی سپرده شود.

با توجه به این سوابق تاریک و عدم برخورد جدی مقامات ورزشی با متخلفان، دیگر نمی‌توان از اینکه یک بازیکن ملی‌پوش در ترکیه به دختری کم‌سن‌وسال چشم طمع داشته باشد، چندان شگفت‌زده شد.

اکنون در آستانه جام جهانی، کاروان فوتبال ایران که با تحقیرآمیزترین پروتکل‌های تاریخی روبه‌روست، باید با این پرونده رسوایی اخلاقی هم مواجه شود.

درخواست ویزای مهدی تاج و ۱۴ نفر از اعضای فدراسیون توسط آمریکا رد شده و واشینگتن صراحتاً راه ورود افراد مرتبط با سپاه را بسته است.

در چنین شرایط آشفته و تحقیرآمیزی که بازیکنان هم تنها یک روز قبل بازی می‌توانند وارد خاک آمریکا شوند و بلافاصله بعد بازی هم باید خاک این کشور را ترک کنند، این رسوایی اخلاقی جدید نیز به کارنامه مهدی تاج و فدراسیون تحت امرش اضافه می‌شود تا کلکسیون تحقیرها و رسوایی‌ها پیش از دمیده شدن در سوت آغاز مسابقات تکمیل شود.