پایگاه خبری تایمز اسرائیل یکشنبه ۱۷ خرداد نوشت این تیراندازی در سه نقطه مختلف در نزدیکی دیوار امنیتی کرانه باختری رخ داده است.
بر اساس این گزارش، بهدنبال این حمله «تروریستی»، نیروهای امدادی به چندین مجروح در مناطق کوخاو یائیر، تسور ییتسخاک و تسور ناتان در مرکز اسرائیل خدمات درمانی ارائه کردند.
سازمان امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد یک مرد ۳۱ ساله در پی این حمله در نزدیکی تسور ناتان جان خود را از دست داد و فرد دیگری که حدود ۴۰ سال سن دارد، در وضعیتی «وخیم» به بیمارستان منتقل شده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل با انتشار بیانیهای خبر داد بنیامین نتانیاهو جلسهای برای ارزیابی وضعیت در پی این حمله مرگبار برگزار کرده و در حال پیگیری تحولات این حادثه است.
کشته شدن دو مهاجم مسلح
ارتش اسرائیل در بیانیهای خبر داد در پی این تیراندازی مرگبار، نیروهای خود را به این منطقه اعزام کرده است.
بر اساس این بیانیه، یکی از مهاجمان در نزدیکی تسور ییتسخاک هدف قرار گرفت و کشته شد و مهاجم دوم پس از زخمی شدن از محل گریخت.
ارتش اسرائیل افزود این فرد پس از عملیات تعقیب و جستوجو در نزدیکی شهر طیبه شناسایی و کشته شد.
به گفته ارتش، مهاجمان از خودرویی با پلاک اسرائیل استفاده میکردند که بهطور غیرقانونی در جاده تردد داشت.
ارتش اسرائیل همچنین از محاصره چندین روستای فلسطینی در منطقه و مسدود شدن گذرگاه مجاور کرانه باختری در پی این حمله خبر داد.
تایمز اسرائیل گزارش داد در پی این حمله، هشدار «نفوذ تروریستی» در منطقه تسور ییتسخاک فعال شد.
ارتش اسرائیل به ساکنان این شهر دستور داد تا اطلاع ثانوی در خانههای خود بمانند و درها را قفل کنند.